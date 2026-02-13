Нові послуги для ветеранів та членів родин військових

Послуги для військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин є пріоритетними для Мінцифри. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Нагадаю, що в Дії вже працює розділ Ветеран Про, де можна отримати сервіси – від оформлення виплати на спорт до подання заяви за програмою єОселя. Паралельно у ЦНАПах доступні близько десяти послуг для наших захисників: встановлення статусу учасника війни, отримання посвідчення ветерана тощо.

Але ми йдемо до максимального спрощення. Уже зовсім скоро на порталі Дія запуститься сервіс, де державні послуги можна буде отримати всього за однією заявою.

Що можна буде оформити через одну заяву:

статус особи з інвалідністю внаслідок війни;

статус члена сім'ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці;

одноразову грошову допомогу;

соціальні послуги (психологічну підтримку, супровід та інші).

Хто може подати заяву

Послуга охоплює дві основні найбільш вразливі категорії громадян, які потребують комплексної підтримки.

Особи з інвалідністю внаслідок війни: чинні військовослужбовці та ті, хто вже звільнений, які отримали інвалідність внаслідок травми (поранення, контузії, каліцтва) або захворювання під час виконання обов'язків. Члени сімей загиблих (померлих) захисників/захисниць: члени сімей військових, які померли внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням військових обов'язків, протягом року після звільнення.

Ми розуміємо, що за кожною такою заявою стоїть реальна людина, яка не має витрачати сили на черги та збирання нескінченних довідок.

Цей сервіс – одна з можливостей подякувати захисникам і захисницям, спростивши їхню взаємодію з державою. Наразі команда завершує фінальні технічні налаштування, щоб процес був максимально швидким і зрозумілим.

Що змінюється в реєстрації Starlink для військових і цивільних?

Разом з Міністерством оборони ми запустили дуже важливу послугу, яка дає змогу реєструвати і верифікувати Starlink. Важливо розуміти розподіл: на боці Мінцифри – цивільні Starlink.

У нас зараз є дві опції.

Для юридичних осіб: можна зареєструвати свій термінал безпосередньо на порталі Дія. Послуга вже доступна, і нею активно користуються компанії. Для фізичних осіб та ФОПів: зараз доступна послуга верифікації в ЦНАПах.

Однак ми розширюємо мережу для вашої зручності. Вже днями ми разом з колегами запустимо можливість верифікувати Starlink у відділеннях "Нової Пошти" та Укрпошти.

Ця опція буде доступна для ФОПів та фізосіб. Ви можете зареєструвати один термінал без його фізичної наявності (лише за даними) або до трьох терміналів, якщо вони є із собою. Це значно спростить процес, адже точок верифікації стане набагато більше по всій країні.

Компенсація автоцивілки для ветеранів: оновлення

Важливим напрямом підтримки ветеранів у Дії залишається можливість отримання повної компенсації вартості поліса автоцивілки. Нагадаю, що для українців, які мають статус учасника бойових дій або статус особи з інвалідністю внаслідок війни, передбачений спеціальний механізм, який робить страхування автомобіля фактично безоплатним.

Це працює завдяки поєднанню законодавчих пільг та державних виплат: 50% вартості пільгового поліса традиційно компенсує сама страхова компанія при оформленні договору, а іншу половину вартості бере на себе держава. Для того щоб скористатися цією можливістю і повернути кошти, потрібно просто подати відповідну заяву в застосунку Дія.

Зараз ми активно працюємо над технічним оновленням, яке значно розширить права ветеранів на цю допомогу. Найближчим часом українці зможуть подавати заяви про компенсацію навіть за тими страховими полісами, термін дії яких вже сплив.

Це стосується договорів, що були оформлені з ветеранською пільгою та укладені починаючи з 1 січня 2025 року. Після офіційного запуску оновлення в користувачів буде три місяці, щоб подати заяву про повернення коштів за такими минулими полісами.

Для успішного подання заяви важливо відповідати кільком критеріям. По-перше, ваше посвідчення ветерана (УБД або ОІВВ) має обов'язково відображатися серед цифрових документів у Дії. По-друге, сам страховий договір має бути оформлений після 1 січня 2025 року саме з використанням ветеранської пільги.

Також існують технічні обмеження щодо самого транспортного засобу: об'єм двигуна автомобіля не має перевищувати 2500 см³, а, якщо ви володієте електрокаром, його потужність має бути до 100 кВт. Крім того, пільга діє винятково за умови, що автомобіль використовується для особистих потреб, а не для надання послуг з перевезення пасажирів чи роботи як таксі.

Цей сервіс дозволяє ветеранам уникати зайвих витрат та отримувати належну підтримку від держави в кілька кліків без відвідування державних установ.