Скільки готівки можна зняти з картки ПриватБанку у березні 2026 року?

Про те, що банк змінить весною, йдеться в повідомленні пресслужби.

Дивіться також Чи принесе долар сюрпризи в перший тиждень весни: до чого готуватися українцям

Від 1 березня у Приваті оновили правила операцій з готівкою в банкоматах, на касах та в торгових мережах.

Тож відтепер звичайний користувач може отримати через банкомат до 20 тисяч гривень протягом 3 годин. Для окремих категорій (вони встановлені за правилами фінмоніторингу) є ліміт у 100 тисяч гривень.

Зокрема щоб забрати гроші готівкою через касу відділення потрібно заздалегідь замовити послугу. Це можна зробити через застосунок Приват24 або за телефоном 3700.

Зверніть увагу! Сума, яку видають готівкою у відділенні, не може перевищити 100 тисяч гривень.

Для послуги "Зняти без картки" також діють обмеження. Перше зняття за добу не має перевищити 4 тисячі гривень, а загалом кількість транзакцій може сягнути 5. Однак варто врахувати, що ліміт теж складає 20 тисяч гривень. За один день зняти більше коштів неможливо.

Зокрема для карток інших банків зняття готівки в банкоматах Привату буде за більш суворими умовами. Ліміт однієї операції 20 тисяч гривень, які можна зняти раз на 3 години.

Що відомо про розрахунки в магазинах та поїздки за кордон і перевипуск картки?

Деякі українці отримують готівку під час оплати в магазинах. Тобто на касі супермаркету можна попросити додатково зняти кошти з рахунку.

Так, у торгових мережає видають від 500 гривень до 6 тисяч. На заправках умови дещо інші. Обмеження сягають 5 тисяч гривень до основного чеку.

Важливо! Варто уточнювати на касі, яку саме суму продавець може видати готівкою. Інколи буває, що попри встановлений ліміт у касі немає відповідних коштів. Особливо, якщо звертатися зранку.

Водночас варто враховувати індивідуальність кожної з компаній. А що стосується гривневих карток за кордоном – діє обмеження, коли на тиждень можна зняти не більше 12,5 тисячі гривень в еквіваленті.

Зауважте! За кожне зняття коштів у іноземних банкоматах доведеться сплатити комісію у розмірі 2%.

Також у банку нагадують користувачам, що ліміт на онлайн оплату може встановити кожен самостійно в налаштуваннях кабінету Приват24. За замовчуванням обмеження становить 2 тисячі гривень.

Якщо ж закінчився термін дії картки – ПриватБанк радить оновити її (відкрити наново) у застосунку. Зокрема для цього можна завітати у відділення.

Водночас під час воєнного стану термін дії усіх пластикових карток автоматично подовжено на 30 місяців.

Що ще потрібно знати про роботу банків у 2026 році?

У 2026 році частка непрацюючих кредитів в Україні активно зменшується. Поточні показники є найнижчими за понад 15 років і свідчать про послідовне підвищення якості кредитних портфелів та стабілізацію економіки.

Водночас Monobank підвищує винагороду за запрошення друзів. Нині за це дадуть 100 гривень. Від 2017 року "приз" був 50 гривень.