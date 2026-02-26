Як банки в Україні роблять покупки зручнішими з "єЧек" / Фото Shutterstock

Що саме зміниться для клієнтів та бізнесу із впровадженням сервісу "єЧек", як це працюватиме на прикладі Приват24 та чому цифровізація у сфері чеків стане реальною економією? Про це та більше – в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

Як працює "єЧек"?

Сервіс "єЧек" дозволить покупцям отримувати цифровий чек безпосередньо у мобільному застосунку банку після здійснення оплати карткою.

Таким чином зберігати паперовий чек після використання сервісу "єЧек" більше не потрібно, бо він має таку ж юридичну силу, як паперовий.

Ще раніше ми бачили активний запит на такий сервіс і від наших клієнтів – як фізосіб, так і десятків тисяч бізнесів, які користуються нашими сервісами еквайрингу, фіскалізації. Тому почали розробку такого механізму насправді вже давно.

Але з огляду на спільні пріоритети і цілі із державними партнерами, ми доєдналися до національної програми і об'єднали зусилля.

Механіка цього сервісу доволі проста: якщо клієнт надав згоду на отримання таких чеків у банківському мобільному додатку Приват24, а продавець підключився до цієї системи, то банк автоматично отримує дані щодо чеку від державної системи.

Тобто завдання ПриватБанку полягає у тому, щоб прийняти цей пакет даних, безпечно обробити та відобразити його клієнту в деталях транзакції.

"єЧек" не створює для бізнесу жодних нових обов'язків. Серед торгових мереж вже є "Аврора", "Фора", Auchan, "Укрнафта" та інші.

Для клієнтів це означає, що в будь-який час вони зможуть в історії витрат мобільного банкінгу відобразити чек та використати його, наприклад, для обміну чи повернення товару.

Крім того, за допомогою електронних чеків можна у зручний спосіб відслідкувати свої покупки впродовж дня чи місяця, а це, відповідно, допоможе чіткіше розуміти фінансові звички.

Тоді, можливо, людина задумається, щоб відмовитися від додаткової чашки капучино щодня, адже в місяць це допоможе заощадити від кількох сотень до кількох тисяч гривень. Втім, звичайно, поки прогнозувати, як "єЧек" вплине на споживчі звички, складно.

Чому цифрові чеки – це логічний крок для ринку?

Ми розуміємо, що майбутнє за повною цифровізацією фінансових послуг. Участь у пілоті дозволяє нам одними з перших дати клієнтам зручний доступ до фіскальних чеків прямо в застосунку, незалежно від того, де і як вони платили.

Минулого року через нашу екосистему еквайрингу українці оплатили картками покупок на 1,3 трильйона гривень. Уявляєте, скільки мільярдів паперових чеків вони отримали?

А якщо ми подивимось на офіційні дані від держави, то щороку в Україні формується 9,49 мільярда фіскальних чеків.

Важливо! За розрахунками Кабінету Міністрів, щороку підприємці витрачають приблизно 600 мільйонів гривень лише на папір для чеків. Відтак перехід на електронні чеки – це економія для бізнесу.

ПриватБанк активно підтримує інновації, які направлені на цифровізацію обслуговування клієнтів – це питання і зручності, і екології, і загалом розвитку інновацій в економіці та державі.

З іншого боку, ми обслуговуємо майже мільйон бізнесів, більшість торгових точок – наші партнери по еквайрингу, тому ми маємо великий простір для інновацій, які зроблять ведення власної справи в Україні більш простим та безпаперовим.

Наскільки безпечний перехід на цифрові чеки?

Запуск нових цифрових сервісів завжди супроводжується головним питанням – наскільки вони безпечні.

Насправді "єЧек" абсолютно безпечний як для бізнесу, так і для покупців. Доступ до чека має лише користувач, а підключення функції в додатку добровільне, тож кожен може сам обрати зрічний формат.

Відомо, що сервіс "єЧек" працює за чіткими технічними вимогами до протоколів обміну даними (API) та безпеки передачі інформації.

Тому якщо вам зручніше користуватися паперовими чеками, ви і далі можете це робити. Електронний і паперовий чек будуть доступні паралельно.

Як додати сервіс в додатку Приват24?

Додати функцію "єЧек" можна наступним чином:

Потрібно оновити мобільний додаток Приват24 та увійти в нього.

Одразу при вході додаток запропонує ознаймитися з оновленнями.

Після цього додайте інструмент "електронні чеки".

Якщо віконце з інструментом ви не побачили, то треба зайти у налаштування картки, проскролити сторінку до кінця й натиснути 2 кнопки: активувати електронні чеки від магазинів-партнерів банку і від магазинів-учасників національної програми.

Відтак електронна версія чека буде весь час доступна у додатку в інформації щодо розрахунків. Більше не потрібно думати, чи не загубили ви чек, чи текст на ньому чітко видно. Все онлайн – зручно і доступно.

Як бізнесу долучитися до "єЧек" у межах подальшого масштабування?

Ми очікуємо зростання активності наявних користувачів у додатку та підвищення їхньої лояльності.

Можливість мати всі чеки в одному місці – це сильний аргумент на користь того, щоб частіше розраховуватися саме карткою ПриватБанку та користуватися нашим додатком як основним фінансовим інструментом.

Для прикладу, на сьогодні кількість активних користувачів наших віртуальних касових апаратів – 64 тисячі. Це 255 мільйонів фіскальних операцій на суму 87,6 мільярда гривень на рік – вже готова база клієнтів для впровадження електронних чеків.

Але тут важливо розуміти: "єЧек" генерується не банком, а фіскалізується продавцем на сервері ДПС.

Тому головна умова, щоб бізнес зміг долучитися до ініціативи – використовувати ПРРО/РРО, фіскалізувати продажі та бути підключеним до програми "єЧек".

Якщо підприємець вже використовує ПРРО від ПриватБанку ("Каса") або будь-яке інше рішення, яке коректно передає дані в податкову, – його чеки автоматично стануть доступні клієнтам у Приват24 (за умови, що клієнт надав згоду). Тобто підприємцю не треба "інтегруватися" з банком окремо.

Загалом на сайті "єЧек" послідовність підключення електронного чеку така: подати заявку, налаштувати каси (це можна зробити самостійно або ж скористатися допомогою технічного партнера) та підготувати персонал (касири мають попередити клієнтів, що чек можна отримати у цифровому форматі).