Как восстановить пенсионное удостоверение?

Это можно сделать как онлайн, так и офлайн, о чем сообщили в Пенсионном фонде.

Если человек захочет обновить документ через вебпортал ПФУ, то следует войти в личный кабинет с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи).

В дальнейшем действия должны быть следующие:

  1. в левом боковом меню нажать "О пенсионном обеспечении";
  2. выбрать "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения";
  3. ознакомиться с инструкцией;
  4. во вкладке "Орган ПФУ" выбрать "Главное управление ПФУ (в вашей – 24 канал) области;
  5. заполнить поля анкеты;
  6. загрузить сканированные копии документов;
  7. дать согласие на обработку персональных данных;
  8. сформировать заявление и отправить его.

Также подать заявление онлайн можно через приложение. Об этом напомнили в Минсоцполитики.

Украинцу следует нажать вкладку "В ПФУ", далее – раздел "Коммуникации в ПФУ", а уже потом – "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения".

Затем выполняете действия, аналогичные тем, которые нужны для оформления удостоверения через портал Пенсионного фонда,
– объяснили на сайте.

Еще один метод обновления важного документа – оффлайн, в самом Пенсионном фонде. с собой пенсионер должен иметь паспорт и справку о присвоении идентификационного номера (РНОКПП).

В ПФУ нужно будет заполнить заявление (и добавить к нему цветное фото размером 3х2,5 сантиметров) на изготовление пенсионного удостоверения.

Обратите внимание! Документ может быть сформирован в электронной форме. Этот тип документа имеет одинаковую с обычным пенсионным удостоверением юридическую силу.

Что еще следует знать о пенсионном удостоверении?

  • Пенсионеры не смогут воспользоваться льготой на проезд без пенсионного удостоверения. Именно этот документ дает право на бесплатное передвижение транспортом.
  • В частности пенсионное удостоверение дает право и на другую социальную помощь. Речь идет, например, о праве на субсидию или освобождение от земельного налога.