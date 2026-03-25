Как восстановить пенсионное удостоверение?
Это можно сделать как онлайн, так и офлайн, о чем сообщили в Пенсионном фонде.
Если человек захочет обновить документ через вебпортал ПФУ, то следует войти в личный кабинет с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи).
В дальнейшем действия должны быть следующие:
- в левом боковом меню нажать "О пенсионном обеспечении";
- выбрать "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения";
- ознакомиться с инструкцией;
- во вкладке "Орган ПФУ" выбрать "Главное управление ПФУ (в вашей – 24 канал) области;
- заполнить поля анкеты;
- загрузить сканированные копии документов;
- дать согласие на обработку персональных данных;
- сформировать заявление и отправить его.
Также подать заявление онлайн можно через приложение. Об этом напомнили в Минсоцполитики.
Украинцу следует нажать вкладку "В ПФУ", далее – раздел "Коммуникации в ПФУ", а уже потом – "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения".
Затем выполняете действия, аналогичные тем, которые нужны для оформления удостоверения через портал Пенсионного фонда,
– объяснили на сайте.
Еще один метод обновления важного документа – оффлайн, в самом Пенсионном фонде. с собой пенсионер должен иметь паспорт и справку о присвоении идентификационного номера (РНОКПП).
В ПФУ нужно будет заполнить заявление (и добавить к нему цветное фото размером 3х2,5 сантиметров) на изготовление пенсионного удостоверения.
Обратите внимание! Документ может быть сформирован в электронной форме. Этот тип документа имеет одинаковую с обычным пенсионным удостоверением юридическую силу.
Что еще следует знать о пенсионном удостоверении?
- Пенсионеры не смогут воспользоваться льготой на проезд без пенсионного удостоверения. Именно этот документ дает право на бесплатное передвижение транспортом.
- В частности пенсионное удостоверение дает право и на другую социальную помощь. Речь идет, например, о праве на субсидию или освобождение от земельного налога.