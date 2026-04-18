Хто з пенсіонерів може не сплачувати податок на землю?
Адвокатка Лариса Кись у коментарі 24 Каналу розповіла, що пенсіонери за віком звільняються від сплати земельного податку. Крім пенсіонерів пільгу мають ще деякі категорії українців.
Дивіться також Скільки у 2026 році українці заплатять за переоформлення будинку
Виняток становить, якщо така особа має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, площа яких перевищує межі граничних норм. У такому випадку пенсіонер самостійно обирає, за які земельні ділянки він буде сплачувати земельний податок, а до яких – застосувати пільгу.
Крім того, юристка нагадує, що заява про пільгу подається до 1 травня поточного року до Державної податкової служби України за місцем перебування землі.
За словами Лариси Кісь, у різних населених пунктах розмір ставки земельного податку відрізняється. В деяких громадах діє "нульова" ставка податку, визначена за рішенням органів місцевого самоврядування.
Як можна отримати податкові пільги?
Пільга на сплату податку не надається автоматично. Щоб її оформити, необхідно:
- Звернутися до податкового органу за місцем розташування земельної ділянки
- Подати заяву про надання пільги
- Надати копії: паспорта; ідентифікаційного коду; пенсійного посвідчення; документа, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою.
Скільки доведеться заплатити за присвоєння кадастрового номера ділянці у 2026 році?
Присвоєння кадастрового номера земельній ділянці в Україні є обов'язковою процедурою, що дозволяє здійснювати з нею різні операції.
Хоча формально плати за внесення даних до ДЗК немає, вартість необхідної документації може становити від 2 до 30 тисяч гривень залежно від обставин.