Кто из пенсионеров может не платить налог на землю?
Адвокат Лариса Кись в комментарии 24 Канала рассказала, что пенсионеры по возрасту освобождаются от уплаты земельного налога. Кроме пенсионеров льготу имеют еще некоторые категории украинцев.
Исключение составляет, если такое лицо имеет в собственности несколько земельных участков одного вида использования, площадь которых превышает пределы предельных норм. В таком случае пенсионер самостоятельно выбирает, за какие земельные участки он будет платить земельный налог, а к каким – применить льготу.
Кроме того, юрист напоминает, что заявление о льготе подается до 1 мая текущего года в Государственную налоговую службу Украины по месту нахождения земли.
По словам Ларисы Кись, в разных населенных пунктах размер ставки земельного налога отличается. В некоторых общинах действует "нулевая" ставка налога, определена по решению органов местного самоуправления.
Как можно получить налоговые льготы?
Льгота на уплату налога не предоставляется автоматически. Чтобы ее оформить, необходимо:
- Обратиться в налоговый орган по месту расположения земельного участка
- Подать заявление о предоставлении льготы
- Предоставить копии: паспорта; идентификационного кода; пенсионного удостоверения; документа, подтверждающего право собственности или пользования земельным участком.
Сколько придется заплатить за присвоение кадастрового номера участку в 2026 году?
Присвоение кадастрового номера земельному участку в Украине является обязательной процедурой, позволяющей осуществлять с ним различные операции.
Хотя формально платы за внесение данных в ГЗК нет, стоимость необходимой документации может составлять от 2 до 30 тысяч гривен в зависимости от обстоятельств.