Кто может получить грант для ветеранов

Размер финансирования может достигать одного миллиона гривен. Как подать заявку и что для этого нужно – рассказали на портале Дия.

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Прежде всего стоит отметить, что грантовая программа создана для:

участников боевых действий (УБД);

лиц с инвалидностью вследствие войны;

их жен или мужей;

а также для членов семьи погибших защитников и защитниц.

Такая помощь не облагается налогом. Деньги можно потратить на приобретение франшизы, услуги по маркетингу и рекламе, лицензионное программное обеспечение, аренду или лизинг, а также мебель, оборудование и транспорт для коммерческого использования.

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В случае получения гранта предприниматели обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с выбранным сроком бизнес-плана, платить налоги и создать определенное количество рабочих мест, например:

до 250 тысяч гривен – создание одного рабочего места;

до 500 тысяч гривен – речь идет уже о двух рабочих местах;

до 1 миллиона гривен – четыре рабочих места и регистрация как ФЛП от 1 года.

Как стать участником программы

Заметьте, что заполнить специальную заявку в Дии недостаточно. Украинцы также должны подготовить собственный бизнес-план по конкретной форме и подписать все электронной подписью.

Государственный центр занятости рассмотрит обращение в течение 10 рабочих дней после завершения конечного срока подачи (летом 2026 года это 14 и 28 июня, 12 и 26 июля, 9 и 23 августа).

В случае положительного результата вы получите уведомление, после чего в течение 20 рабочих дней нужно обратиться в Ощадбанк – для открытия счета и заключения соглашения.

Полезно! За более подробной консультацией офлайн граждане также могут посетить ближайшее отделение Ощадбанка.

Напомним, ранее премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала обновление программы "Собственное Дело" с 1 сентября. Ее возможности расширили для вышеперечисленных категорий, в частности размер микрогрантов увеличили до 300 – 500 тысяч гривен.

Также в Украине действует инициатива, благодаря которой демобилизованные могут получить специальный ваучер на обучение до 33 280 гривен.