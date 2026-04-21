Хто з пенсіонерів може отримати надбавку до пенсії у 1 038 гривень?

Про те, як держава пропонує збільшити щомісячні виплати для деяких пенсіонерів, йдеться в Постанові Кабміну.

Від 1 березня 2026 року, коли відбулась індексація пенсій, багато людей переконані, що більше ніяких надбавок отримати не можуть. Але існують також доплати за віком для пенсіонерів на 70, 75 і 80 років. Зокрема оформити надбавку до пенсії можуть самотні пенсіонери.

Так, для одиноких осіб у віці старше 80 років, які потребують постійного догляду від сторонніх людей – є можливість отримувати щомісячну доплату до пенсії в розмірі 1 038 гривень.

Зауважте! Надбавка для самотніх пенсіонерів складає 40% від прожиткового мінімум для непрацездатних осіб. Станом на 2026 рік показник становить 2 595 гривень, тож 40% від цієї суми складають – 1 038 гривень.

У постанові пояснюють, що одинокими пенсіонерами визначають тих людей, у кого немає працездатних дітей та онуків, які могли б доглядати пенсіонера та утримувати його.

Так, під час подання документів на офрмлення виплати, у ПФУ можуть попросити довідку про склад сім'ї, аби підтвердити підставу для надання фінансової допмоги.

Тобто якщо єдина дитина пенсіонера має інвалідність або сама досягла пенсійного віку, то вона вважається непрацездатною. Саме в таких випадках пенсіонер може отримувати виплату, як одинокий. Але якщо в людини є працездатні діти чи онуки – надбавку оформити не можна. У ситуації, коли рідні за кордоном – виплату теж не нададуть. Адже діти й онуки працездатні, вони лише не проживають в Україні.

Який документ обов'язковий для оформлення виплат?

Щоб подати документи до ПФУ на оформлення доплати, потрібно мати довідку від лікарської комісії. Так, саме лікарі визначають, чи потрібен людині сторонній догляд.

Спочатку пенсіонерові потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, який направить на медкомісію. Після обстеження та висновків лікарів – рішення сформують у спеціальну довідку. Її потрібно подати з пакетом документів до Пенсійного фонду.

Зверніть увагу! Довідка є ключовим документом для розгляду заяви пенсіонера.

Загалом пакет документів для ПФУ на оформлення доплати 1 038 має бути таким:

заява на оформлення допомоги;

довідка від медичної комісії;

довідка про склад сім'ї (за вимогою);

паспорт;

ідентифікаційний код.

Що ще відомо про підтримку держави для пенсіонерів?

У квітня 2026 року діє програма соціальних виплат на 1,5 тисячі гривень для вразливих категорій населення. За повідомленням ПФУ перевагу під час розподілу виплат надали для пенсіонерів-отримувачів:

пенсій за віком;

виплат по втраті годувальника;

виплат за вислугу років;

пенсій по інвалідності;

державної допомоги (коли немає пенсії).

На таку допомогу можуть розраховувати не тільки пенсіонери, а й малозабезпечені родини, одинокі матері, багатодітні сім'ї, зазначила Юлія Свириденко.

Програма розрахована підтримати тих, хто з огляду на рівень доходів відчуває вплив росту світових цін на пальне. A це впливає на вартість життєво необхідних продуктів і послуг,

– пояснила міністерка.

Також вона акцентувала, що у випадках, коли людина належить до кількох категорій отримувачів – гроші виплатять одноразово.

