Кто из пенсионеров может получить надбавку к пенсии в 1 038 гривен?

О том, как государство предлагает увеличить ежемесячные выплаты для некоторых пенсионеров, говорится в Постановлении Кабмина.

С 1 марта 2026 года, когда состоялась индексация пенсий, многие люди убеждены, что больше никаких надбавок получить не могут. Но существуют также доплаты по возрасту для пенсионеров на 70, 75 и 80 лет. В частности оформить надбавку к пенсии могут одинокие пенсионеры.

Так, для одиноких лиц в возрасте старше 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе от посторонних людей – есть возможность получать ежемесячную доплату к пенсии в размере 1 038 гривен.

Обратите внимание! Надбавка для одиноких пенсионеров составляет 40% от прожиточного минимум для нетрудоспособных лиц. По состоянию на 2026 год показатель составляет 2 595 гривен, поэтому 40% от этой суммы составляют – 1 038 гривен.

В постановлении объясняют, что одинокими пенсионерами определяют тех людей, у кого нет трудоспособных детей и внуков, которые могли бы ухаживать за пенсионером и содержать его.

Так, при подаче документов на офрмлення выплаты, в ПФУ могут попросить справку о составе семьи, чтобы подтвердить основание для предоставления финансовой помощи.

То есть если единственный ребенок пенсионера имеет инвалидность или сама достигла пенсионного возраста, то она считается нетрудоспособной. Именно в таких случаях пенсионер может получать выплату, как одинокий. Но если у человека есть трудоспособные дети или внуки – надбавку оформить нельзя. В ситуации, когда родные за границей – выплату тоже не предоставят. Ведь дети и внуки трудоспособны, они лишь не проживают в Украине.

Какой документ обязателен для оформления выплат?

Чтобы подать документы в ПФУ на оформление доплаты, нужно иметь справку от врачебной комиссии. Так, именно врачи определяют, нужен ли человеку посторонний уход.

Сначала пенсионеру нужно обратиться к своему семейному врачу, который направит на медкомиссию. После обследования и выводов врачей – решение сформируют в специальную справку. Ее нужно подать с пакетом документов в Пенсионный фонд.

Обратите внимание! Справка является ключевым документом для рассмотрения заявления пенсионера.

В целом пакет документов для ПФУ на оформление доплаты 1 038 должен быть таким:

заявление на оформление пособия;

справка от медицинской комиссии;

справка о составе семьи (по требованию);

паспорт;

идентификационный код.

Что еще известно о поддержке государства для пенсионеров?

В апреле 2026 года действует программа социальных выплат на 1,5 тысячи гривен для уязвимых категорий населения. По сообщению ПФУ преимущество при распределении выплат предоставили для пенсионеров-получателей:

пенсий по возрасту;

выплат по потере кормильца;

выплат за выслугу лет;

пенсий по инвалидности;

государственной помощи (когда нет пенсии).

На такую помощь могут рассчитывать не только пенсионеры, но и малообеспеченные семьи, одинокие матери, многодетные семьи, отметила Юлия Свириденко.

Программа рассчитана поддержать тех, кто учитывая уровень доходов испытывает влияние роста мировых цен на топливо. A это влияет на стоимость жизненно необходимых продуктов и услуг,

– объяснила министр.

Также она акцентировала, что в случаях, когда человек относится к нескольким категориям получателей – деньги выплатят единовременно.

