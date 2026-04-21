Почему ПФУ мог уменьшить пенсию?

В чем причина и что делать при таких обстоятельствах, рассказывает издание "На пенсии".

С 1 января 2002 года в Украине начал действовать Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Но если человек обратился в органы ПФУ о назначении пенсии тогда, то фонд мог не учесть требования этого закона, о чем говорится в тексте.

Как это происходит? Вместо помесячной зарплаты за период до июля 2000 года могли взять годовые показатели. Из-за ошибки ПФУ коэффициент зарплаты (от которого зависит размер пенсии) был завышен.

Обратите внимание! Впоследствии Пенсионный фонд пересчитал пенсию по правильным данным. Но уже с учетом помесячной зарплаты. Поэтому уменьшился и коэффициент зарплаты.

То есть реальный показатель оказался меньше, чем был раньше,

– объяснили в материале.

Закон позволяет ПФУ исправлять такие ошибки в расчетах. Но возникает логичный вопрос – можно ли снова увеличить пенсию?

Согласно информации, это возможно. В таком случае следует подать в Пенсионный фонд справку о зарплате за другие годы работы.

Эксперт Сергей Коробкин объяснил, что следует обратиться внимание на 1980 – 1990 годы. Это в частности актуально для тех, кто имел в те годы высокий доход.

Далее нужно выполнить определенный алгоритм действий:

обратиться к бывшему месту работы или архиву; получить справку о зарплате; подать ее в Пенсионный фонд для нового перерасчета пенсий.

Поэтому уменьшение пенсии после перерасчета в вашем случае связано с исправлением ошибки и соответствует закону,

– добавили в тексте.

Обратите внимание! В то же время для увеличения выплаты (если человека не устраивает действующий размер пенсии), следует найти выгодный период зарплаты.

Что следует знать пенсионерам?