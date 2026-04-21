Почему ПФУ мог уменьшить пенсию?
В чем причина и что делать при таких обстоятельствах, рассказывает издание "На пенсии".
С 1 января 2002 года в Украине начал действовать Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Но если человек обратился в органы ПФУ о назначении пенсии тогда, то фонд мог не учесть требования этого закона, о чем говорится в тексте.
Как это происходит? Вместо помесячной зарплаты за период до июля 2000 года могли взять годовые показатели. Из-за ошибки ПФУ коэффициент зарплаты (от которого зависит размер пенсии) был завышен.
Обратите внимание! Впоследствии Пенсионный фонд пересчитал пенсию по правильным данным. Но уже с учетом помесячной зарплаты. Поэтому уменьшился и коэффициент зарплаты.
То есть реальный показатель оказался меньше, чем был раньше,
– объяснили в материале.
Закон позволяет ПФУ исправлять такие ошибки в расчетах. Но возникает логичный вопрос – можно ли снова увеличить пенсию?
Согласно информации, это возможно. В таком случае следует подать в Пенсионный фонд справку о зарплате за другие годы работы.
Эксперт Сергей Коробкин объяснил, что следует обратиться внимание на 1980 – 1990 годы. Это в частности актуально для тех, кто имел в те годы высокий доход.
Далее нужно выполнить определенный алгоритм действий:
- обратиться к бывшему месту работы или архиву;
- получить справку о зарплате;
- подать ее в Пенсионный фонд для нового перерасчета пенсий.
Поэтому уменьшение пенсии после перерасчета в вашем случае связано с исправлением ошибки и соответствует закону,
– добавили в тексте.
Обратите внимание! В то же время для увеличения выплаты (если человека не устраивает действующий размер пенсии), следует найти выгодный период зарплаты.
Что следует знать пенсионерам?
- Пенсионеры 80 лет и старше могут получить прибавку к пенсии. Однако не все, а те, что имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в уходе. Размер надбавки составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
- В то же время украинцы могут купить страховой стаж. Но нельзя точно сказать, выгодно ли это решение. Все зависит от индивидуальных обстоятельств.