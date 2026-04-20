Как государство будет узнавать о документах, которые не подлежат оцифровке?
Наличие всех документов для оформления будущей пенсии станет обязанностью государства. Ведь законопроект №13705-д установил правила, согласно которым отменяется сбор кучи справок, а информацию о стаже человека будут искать другими методами.
Из-за того, что многие люди из-за полномасштабного вторжения потеряли свои документы, стало невозможно предоставить все необходимые справки для начисления пенсий. Также уничтожены сотни архивов, которые хранили документы работников.
Поэтому в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" прописали норму о том, что обращение лица о назначении или перерасчете пенсий становится необязательным. Так в определенных случаях это будет происходить автоматически.
С помощью принципа публичности и достоверности государственных данных, Пенсионный фонд будет опираться на данные, которые есть в государственных реестрах и их подтверждение станет ненужными.
Поэтому появляется запрет на требование от человека предоставить бумажную справку или другой необходимый документ, если эти данные уже есть в электронном формате.
Ранее ПФУ только проверял информацию, а не искал ее самостоятельно. Теперь на ведомство и государство ложится обязанность сбора всех необходимых данных. Данные будут брать:
- из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;
- Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков;
- Единого государственного реестра юридических лиц и ФЛП.
Через личный кабинет людям будут писать о том, что каких-то документов не хватает. При этом ПФУ будет помогать связываться с различными инстанциями, в которых нужно взять справку. А в случае необходимости человеку расскажут как обратиться в суд для подтверждения трудового стажа.
Важно! Данные могут не найти, если человек работал до 2000 года. ПФУ в таком случае должен отметить, каких документов он не имеет и что человеку надо делать дальше.
Как украинцы могут добавить время к своему страховому стажу?
Украинцы могут делать добровольные взносы в пенсионную систему, чтобы компенсировать недостаток страхового стажа. Если удастся набрать таким образом необходимое количество уплаченного налога, то ПФУ оформит человеку обычную пенсию вместо социальной.
Также к стажу можно добавить годы обучения в университете, если такие данные не были учтены. Если сохранились документы о годах пребывания в учебном заведении, то их нужно отправить через электронный кабинет на портале веб-услуг ПФУ.