Как государство будет узнавать о документах, которые не подлежат оцифровке?

Наличие всех документов для оформления будущей пенсии станет обязанностью государства. Ведь законопроект №13705-д установил правила, согласно которым отменяется сбор кучи справок, а информацию о стаже человека будут искать другими методами.

Из-за того, что многие люди из-за полномасштабного вторжения потеряли свои документы, стало невозможно предоставить все необходимые справки для начисления пенсий. Также уничтожены сотни архивов, которые хранили документы работников.

Поэтому в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" прописали норму о том, что обращение лица о назначении или перерасчете пенсий становится необязательным. Так в определенных случаях это будет происходить автоматически.

С помощью принципа публичности и достоверности государственных данных, Пенсионный фонд будет опираться на данные, которые есть в государственных реестрах и их подтверждение станет ненужными.

Поэтому появляется запрет на требование от человека предоставить бумажную справку или другой необходимый документ, если эти данные уже есть в электронном формате.

Ранее ПФУ только проверял информацию, а не искал ее самостоятельно. Теперь на ведомство и государство ложится обязанность сбора всех необходимых данных. Данные будут брать:

из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков;

Единого государственного реестра юридических лиц и ФЛП.

Через личный кабинет людям будут писать о том, что каких-то документов не хватает. При этом ПФУ будет помогать связываться с различными инстанциями, в которых нужно взять справку. А в случае необходимости человеку расскажут как обратиться в суд для подтверждения трудового стажа.

Важно! Данные могут не найти, если человек работал до 2000 года. ПФУ в таком случае должен отметить, каких документов он не имеет и что человеку надо делать дальше.

