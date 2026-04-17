Как докупить страховой стаж?
В таком случае его можно просто докупить, о чем сообщает Государственная налоговая служба.
В частности украинцам предлагают два варианта:
- единовременная уплата за прошлые периоды, то есть оплатить стаж за месяцы, когда человек не работал или работал не официально (в 2026 году минимальная уплата единого взноса составляет 3 804,68 гривны за каждый месяц), сумму нужно внести полностью в течение 10 дней после заключения договора.
- ежемесячная уплата – заключить договор минимум на год и платить взносы ежемесячно, в этом году минимальная ставка единого взноса составляет 1 902,34 гривни в месяц.
Для того, чтобы заключить договор, следует обратиться в налоговую по месту жительства с заявлением, а также иметь при себе следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность;
- копию трудовой книжки (при наличии);
- справку о страховом стаже (форма ОК-5).
Если вы являетесь членом личного крестьянского хозяйства и не относитесь к лицам, которые подлежат общеобязательному государственному социальному страхованию, – дополнительно нужен документ, подтверждающий членство в личном крестьянском хозяйстве,
– говорится в тексте.
В то же время с каждым годом растет минимальная сумма выплаты для уплаты взносов, а вместе с тем стоимость "докупленного" стажа. Об этом отметили в издании "На пенсии". Тогда и возникает вопрос относительно выгодности данной покупки.
Если общая сумма пенсии превышает расходы на покупку стажа, такое решение имеет смысл. Если же нет – финансово выгоднее подождать,
– отметили в материале.
Существуют случаи, когда покупка стажа оправдывает себя, со временем пенсия "перекрывает" расходы на стаж. И иногда на десятки тысяч гривен.
Важно! Все зависит от возраста, ожидаемого размера пенсии и других индивидуальных факторов.
Что еще следует знать о стаже?
- Напомним, что в 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет следует иметь не менее 33 лет, после 63 лет – не менее, чем 23 лет, а после 65 лет – не менее 15 лет.
- В то же время Верховная Рада приняла закон об упрощении подтверждения стажа. В частности Пенсионный фонд должен будет информировать граждан, если им не хватает лет стажа.