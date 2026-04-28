Що відбувається з українськими пенсіями?

І навіть рішення Верховного Суду у цьому випадку не допомогло, про що пише видання "На пенсії".

У чому ж полягає проблема? Річ у тім, що для обчислення виплати використовується середня зарплата за три попередні роки.

Але на той момент, коли людина вийшла на пенсію, ці показники вже не актуальні. І навіть при значному страховому стажі та високій зарплаті пенсіонер отримує приблизно 28,7% від свого звичного доходу.

Замість того, щоб підтримувати рівень життя пенсіонерів, правила індексації в перші роки після призначення виплат фактично працюють на їхнє зниження,

– йдеться у матеріалі.

Наприклад, "новим" пенсіонерам часто додають лише символічні 100 гривень до пенсії. Уряд аргументує це тим, що виплата ще "не встигла застаріти". І це попри інфляцію та зростання зарплат які миттєво знецінюють пенсію.

Статистика демонструє вельми великий розрив між повною та обмеженою індексацією. Таким чином, лише за три роки частка пенсії відносно актуальної зарплати падає з 29,1% до 20,9%.

Якби застосовувалася загальна індексація, пенсіонер міг би отримувати, наприклад, 7,5 тисяч гривень замість призначених 5,7 тисячі гривень,

– пояснили у тексті.

Зверніть увагу! За дуже короткий термін людина втрачає понад 28% реальної вартості.

Питання пенсійної реформи поки що залишається відкритим. Але українські пенсіонери можуть через суд змінювати ці правила. Про це повідомили в OBOZ.UA.

Щонайменше, що реально зробити, так це змушувати Пенсійний фонд індексувати нові пенсії. Але є нюанс – від подачі позову до суду до ухвалення рішення може минути від чотирьох до шести місяців.

Наголошується, що суди нижчих інстанцій мають враховувати рішення Верховного суду як правову позицію, яка є обов’язковою для аналогічних справ. Мова йде про те, що Верховний суд задовольнив позов одного з пенсіонерів. Зокрема суд постановив, що відсутність повної індексації пенсій упродовж кількох років після їхнього призначення суперечить вимогам законодавства.

Це означає, що рішення у справах із таким самим фактажем (призначення пенсії після 2020 року з неправильним коефіцієнтом індексації) будуть ухвалювати на користь пенсіонера,

– зазначили у матеріалі.

Зауважте! Процес має бути швидшим та передбачуванішим, без потреби проходити всі інстанції.

Що ще слід знати про ситуацію з пенсіями?

Експерт Ілля Несходовський заявив, що низькі заробітні плати формують низький рівень пенсійного забезпечення. Тому Україна дуже потребує пенсійної реформи.

У Мінсоцполітики зокрема повідомили, що реформа планується у 2026 – 2027 роках. Зокрема серед можливих змін очікується впровадження трискладової системи пенсійного забезпечення.

Уряд прагне, щоб українські пенсіонери отримували солідарну, професійну та накопичувальну пенсії. Наразі ж в країні працює тільки солідарна система. Станом на зараз українці можуть отримувати зовсім різні пенсії попри однаковий стаж та роботу, а трирівнева має це змінити.