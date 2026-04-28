Что происходит с украинскими пенсиями?

И даже решение Верховного Суда в этом случае не помогло.

Читайте также У кого из украинцев вырастут пенсии более чем на 500 гривен в мае

В чем же состоит проблема? Дело в том, что для исчисления выплаты используется средняя зарплата за три предыдущих года.

Но на тот момент, когда человек вышел на пенсию, эти показатели уже не актуальны. И даже при значительном страховом стаже и высокой зарплате пенсионер получает примерно 28, 7% от своего обычного дохода.

Вместо этого, чтобы поддерживать уровень жизни пенсионеров, правила индексации в первые годы после назначения выплат фактически работают на их понижение,

– говорится в материале.

Например, "новым" пенсионерам часто добавляют символические 100 гривен к пенсии. Правительство аргументирует это тем, что выплата еще "не успела устареть". И это несмотря на инфляцию и рост зарплат мгновенно обесценивающих пенсию.

Статистика показывает очень большой разрыв между полной и ограниченной индексацией. Таким образом, только за три года доля пенсии по актуальной зарплате падает с 29, 1% к 20, 9%.

Если бы применялась общая индексация, пенсионер мог бы получать, например, 7, 5 тысяч гривен вместо назначенных 5, 7 тысяч гривен,

– объяснили в тексте.

Обратите внимание! За очень короткий срок человек теряет более 28% от реальной стоимости.

Вопрос пенсионной реформы пока остается открытым. Но украинские пенсионеры могут через суд изменять эти правила. Об этом сообщили в OBOZ.UA.

По меньшей мере, что реально сделать, так это заставлять Пенсионный фонд индексировать новые пенсии. Но есть нюанс– от подачи иска в суд до принятия решения может пройти от четырех до шести месяцев.

Отмечается, что суды низших инстанций должны учитывать решение Верховного суда как правовую позицию, которая является обязательной для аналогичных дел. Речь идет о том, что Верховный суд удовлетворил иск одного из пенсионеров. В частности, суд постановил, что отсутствие полной индексации пенсий в течение нескольких лет после их назначения противоречит требованиям законодательства.

Это значит, что решения по делам с таким же фактажем (назначение пенсии после 2020 года с неправильным коэффициентом индексации) будут принимать в пользу пенсионера,

– отметили в материале.

Заметьте! Процесс должен быть более быстрым и предсказуемым, без необходимости проходить все инстанции.

Что еще следует знать о ситуации с пенсиями?

Эксперт Илья Несходовский заявил, что низкие заработные платы формируют низкий уровень пенсионного обеспечения. Поэтому Украина очень нуждается пенсионной реформы.

В Минсоцполитики, в частности, сообщили, что реформа планируется в 2026 году– 2027 годах. В частности, среди возможных изменений ожидается внедрение трехсложной системы пенсионного обеспечения.

Правительство стремится, чтобы украинские пенсионеры получали солидарную, профессиональную и накопительную пенсию. Пока же в стране работает только солидарная система. На сегодняшний день украинцы могут получать совершенно разные пенсии, несмотря на одинаковый стаж и работу., а трехуровневая должна это изменить.