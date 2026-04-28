Кто сможет получить доплату по возрасту в мае?
Доплата по возрасту начисляется только пенсионерам, отвечающим установленным требованиям, сообщает ПФУ.
Теперь право на такую доплату имеют только пенсионеры старше 70 лет, получающие пенсию по возрасту. К тому же играет роль размер их пенсионной выплаты:
- она не должна превышать 10 340,35 гривны, начиная с 1 января 2026 года;
- подразумевается размер пенсионной выплаты с учетом всех надбавок и доплат.
Каков размер доплаты по возрасту сейчас?
Возрастная доплата с течением времени растет. Ее размер зависит именно от возраста лица, сообщает Пенсионный фонд.
В настоящее время эта доплата такова:
- пенсионеры, достигшие возраста 70 – 74 лет, имеют доплату по возрасту – 300 гривен;
- лица с 75 по 79 лет могут получить – 456 гривен;
- а те, кто старше 80 лет может рассчитывать на – 570 гривен.
Есть чрезвычайно важный нюанс в первый месяц, когда начисляется эта доплата. Ведь назначение происходит со дня, когда лицо достигло указанного возрастного предела.
Если пенсионер родился 1 числа, то он получит полный размер надбавки вместе с пенсией за этот месяц, если же пенсионер родился, например, 20 числа, то получит к своей пенсии доплату за 10 дней, то есть в расчете за дни после наступления возраста,
– отмечает Пенсионный фонд.
Как еще росли выплаты пенсионеров в 2026 году?
В марте 2026 года в Украине прошла пенсионная индексация. Благодаря ей, выплаты большинства пенсионеров выросли. Заметим, индексировалось именно "тело" пенсии. То есть, ее основной размер. Показатель индексации составил – 12,1%.
В течение апреля произошел важный перерасчет. Он коснулся именно выплат работающих пенсионеров. Но при условии, что они приобрели не менее 2 лет стажа. Или же с последнего перерасчета / назначения выплаты прошло как минимум 24 месяца.