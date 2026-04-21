Учитывает ли суд эмоциональное состояние людей при разводе?
В суд в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу подал один из супругов, который хотел развода. Это была жена, которая с 2007 года находится в браке и вместе с мужем воспитывает двоих детей. Но жить одной семьей они не могут, потому что между ними нет взаимопонимания, их жизненные ценности разные. В то же время ответчик неоднократно унижал ее и бил. Об этом говорится в материалах дела №444/4951/24.
Смотрите также Без расторжения брака: как супруги могут разделить имущество по закону
Суд узнал, что пара не проживает вместе более двух лет. В суде первой инстанции все доводы истицы поддержали и удовлетворили иск. Ведь совместное проживание, ведения общего хозяйства и поддержания брачно-семейных отношений стороны фактически прекратили, поэтому не могут жить вместе.
Суд дал срок примирения, за который супруги не восстановили отношения.
Однако в апелляционном суде такое решение отменили. Потому что оно якобы было преждевременным, а истица была под эмоциями и на самом деле еще не потеряла чувство любви к мужу, который сейчас проходит службу в ВСУ.
Решение апелляции противоречит нормам Конституции Украины и Семейного кодекса. Ведь по этим документам, в частности по статье 24 СК, на брак должно быть добровольное согласие обеих сторон. Заставлять человека сохранять семейные отношения против его воли – невозможно.
Поэтому теоретическое наличие чувства любви истицы к мужу абсолютно необоснованно. Суд не мог выносить такое решение, потому что оценка эмоционального состояния сторон не входит в его задачи. Но если очевиден тот факт, что дальнейшее сохранение брака противоречит интересам одного из супругов, то развод должен состояться.
А учитывая то, что стороны длительное время не проживают вместе, не имеют общего хозяйства и не смогли примириться в определенное время, Верховный суд решил удовлетворить иск и расторгнуть брак.
Что еще стоит знать о разводе?
Закон не позволяет “удерживать” человека в браке против его воли, поэтому даже если один из партнеров игнорирует заседание, решение могут принять без него. Также суд не решает автоматически вопрос детей, алиментов и имущества. Это отдельные процессы, которые рассматриваются только при наличии исков. Сам факт развода – это лишь юридическое прекращение брака.
Важно правильно оформить заявление, если одного из супругов по определенным причинам не будет на заседании, иногда его нужно нотариально заверить. Если есть дети или спор, то расторжение брака происходит только через суд. Суд учитывает обстоятельства жизни семьи, условия для детей и позиции сторон.
Совместное имущество супругов делится пополам. Таким считается все, что было приобретено во время брака, если иное не предусмотрено брачным договором. При этом личные вещи человека, подаренное ему имущество и имущество и то, что было у него до брака разделу не подлежит.