Какое имущество супругов считается общим?
Первый шаг в вопросе раздела имущества после развода – понять, что именно закон считает общей собственностью супругов, пишет 24 канал со ссылкой на Семейный кодекс Украины.
Интересно Как изменить имя ребенка до года: что нужно знать родителям
Все, что было приобретено во время брака, принадлежит обоим супругам поровну, независимо от того, кто работал, зарабатывал больше или на кого формально оформлено имущество.
К общему имуществу обычно относятся:
- жилье и земельные участки, приобретенные в браке;
- автомобили, бытовая и другая ценная техника;
- средства на банковских счетах, сбережения;
- бизнес, корпоративные права или доли в нем корпоративные права или доли в нем;
- мебель, другое движимое имущество;
- доходы от работы, предпринимательства или профессиональной деятельности.
Справочно: Базовое правило при разделе общего имущества это равенство долей. То есть каждый из супругов имеет право на 50%, если иное не предусмотрено брачным договором или не доказано в суде.
Какое имущество не делится при разводе?
Наряду с общим имуществом существует также личная собственность, которая не подлежит разделу. К ней относятся активы, что юридически закреплены за одним из супругов, уточняет Liga Zakon.
В частности, не делится:
- имущество, приобретенное до регистрации брака;
- имущество, полученное после официального расторжения брака;
- вещи индивидуального пользования (за исключением предметов роскоши);
- средства, полученные в качестве компенсации ущерба;
- подарки и наследство.
Справочно: Подаренное или унаследованное имущество по общему правилу не подлежит разделу при разводе, поскольку считается личной собственностью. Исключение возможно только в случаях, когда имущество было существенно улучшено за счет общих средств супругов или официально оформлено как совместная собственность.
Что еще следует знать о разводе?
Развод возможен даже в том случае, если один из супругов находится за пределами Украины. Ключевую роль играет не место пребывания, а наличие общих несовершеннолетних детей и позиция обеих сторон о прекращении брака. Именно эти факторы определяют, каким путем будет происходить процедура.
Если супруги не имеют детей, а обе стороны согласны на расторжение брака, процесс обычно проходит быстрее и проще. При наличии детей или в случае возражений со стороны одного из супругов дело рассматривается в суде, что может потребовать больше времени, подготовки документов и дополнительных расходов.