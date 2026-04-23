У чому була проблема перерахунку пенсії для позивачки?

Пенсійний фонд програв справу, згідно з якою оскржувалася відмова в індексації пенсії. Орган мав врахувати коефіцієнти збільшення показника середньої заробітної плати та крім цього підвищити виплати пенсіонерці через те, що вона пізніше вийшла на пенсію. Такі норми є законними й їх регулює стаття 29 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Як виявилося, ПФУ зробив перерахунок, але з урахуванням середньої заробітної плати за 2017 – 2019 роки. Але індексація з коефіцієнтами 1,11; 1,14; 1,197; 1,0796 та 1,115 не провели.

Крім того, позивачка після виходу на пенсію продовжила працювати, що дозволило мати 22,5% за більш пізній вихід на пенсію. Щодо цьог вона мала навіть окреме судове рішення.

ПФУ пояснював, що не фахівці не бачили підстави для перерахунку. Обчислення індексації можливе за умови показника середньої заробітної плати у розмірі 3 764,40 гривні. У позивачки він становив 7 763,17 гривні. А підвищення через більш пізній вихід на пенсію жінка отримала сталою сумою, тож його перерахувати не можна в подальшому.

Як справу розв'язали в суді?

Як пише "Судово-юридична газета", право на індексацію пенсії жінка мала, адже її проводять для підтримки купівельної спроможності. Закон передбачає індексацію фактичного показника середньої заробітної плати, використаного при обчисленні пенсії.

Тобто ПФУ мав індексувати пенсію від того показника, який був перед цим. Ця пенсіонерка отримувала виплати з розрахунку на заробітну плату 2017 – 2019 років у розмірі 7 763,17 гривні. Тому коефіцієнти мають застосовуватися саме до такої суми.

Суд вирішив і ситуацію щодо підвищення виплат за більш пізній вихід на пенсію. Попереднє рішення про це набрало чинності й тепер ПФУ повинен підвищити її на 22,5% від основного розміру пенсії та робити це під час кожного наступного перерахунку.

Так суд першої інстанції ухвалив правильне рішення, коли став на бік позивачки, а апеляція була безпідставною.

