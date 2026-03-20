У чому проблема перерахунку пенсій?

Верховний суд визначив позиції щодо пенсійних спорів. У більшості випадків йдеться не про призначення пенсії, а про автоматичний перерахунок у зв’язку зі зміною грошового забезпечення. Так позивачці за справою №560/5395/25 Пенсійний фонд відмовив у перерахунку пенсії, тож вона добивалася законних виплат через суд.

Верховний суд вирішив справу за допомогою загальних процесуальних норм та спеціального пенсійного законодавства. Раніше пенсіонерка звернулася до органу в Хмельницькій області з вимогою перерахувати виплати з 1 лютого 2023. Підставою для цього була довідка Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань.

Управління Пенсійного фонду зауважило, що наданий нею документ не відповідає вимогам Порядку №45. Мовилося, що жінка пропустила строку звернення до суду, а тому перерахувати пенсію вже не вийде.

Проте пенсіонерка мала право на автоматичний перерахунок без звернення до ПФУ. Про це говорить частина 3 статті 51 Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Встановлено, що в разі зміни грошового забезпечення без будь-яких обмежень відбувається перерахунок пенсії.

Цей же Закон встановлює, що нараховані суми пенсії, які людина не отримала з власної провини, виплачуються за минулий час, але на відповідне звернення є лише три роки. У цьому випадку виплати не нараховувалися з провини Пенсійного фонду України. Отже, пенсія виплачується за минулий час без обмеження будь-яким строком з нарахуванням компенсації втрати частини доходів.

Як перераховуються пенсії після зростання прожиткового мінімуму?

Верховний суд встановив, що перерахунок мав проводитися через зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тобто з 1 січня 2023 року зріс розмір грошового забезпечення, а отже й пенсії.

Відтак перерахунок не залежить від того, чи звернувся отримувач до ПФУ, а має бути відбутися автоматично за прямої вказівки закону.

Довідка, яку надала позивачка, не є причиною для перерахування пенсії, а лише підтверджує її право на виплати. Водночас суб'єкт владних повноважень порушив закон.

Зазначена норма є спеціальною щодо загальних процесуальних правил, установлених статтями 122 та 123 КАС України, та спрямована на забезпечення ефективного захисту права особи на належне пенсійне забезпечення у випадках, коли держава або її органи не виконали покладений на них обов'язок щодо своєчасного здійснення перерахунку пенсії у зв`язку зі зростанням розміру прожиткового мінімуму,

– встановив Верховний суд.

Велика Палата Верховного Суду, розглядаючи подібні справи, розмежували два види спорів:

ті, що мають строки призначення або обчислення пенсії; ті, що демонструють невиконання державою обов'язку з перерахунку пенсії, коли право особи на виплати не реалізоване з провини ПФУ.

Від чого залежить розмір пенсії?