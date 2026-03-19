Що треба зробити, щоб оцифрувати трудову книжку?

У трудовій книжці, яка вже тривалий час є електронною, зберігаються цифрові дані про прийняття на роботу, переведення, звільнення та іншу трудову діяльність. Дані зберігаються в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

До реєстру вже внесена інформація про діяльність працівників після 1 січня 2004 року. Ця норма була передбачена Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Зазначимо! Офіційно електронні трудові книжки в Україні діють з 10 червня 2021 року. За їхньою допомогою ведеться облік трудової діяльності українців з меншим паперовим документообігом. Також оформлення електронної трудової зменшує ризик її втрати чи пошкодження.

Однак якщо людина офіційно працювала й до 1 січня 2004 року, то трудову діяльність за той період варто оцифрувати.

У відомстві пояснили, що до 10 червня 2026 року громадяни для оформлення мають подати відскановані копії сторінок паперової трудової книжки на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Це може зробити як роботодавець, так і сам працівник.

Важливо, що копії повинні бути кольоровими, мати чіткі зображення всієї сторінки, тексту, назви, серії та номеру, дати видачі, печатки, підписів. Обов'язково має бути зазначене прізвище, ім’я та по батькові власника. Скан-копії повинні зберігатися у форматах JPG або PDF розміром до 1 мегабайта.

У Міністерстві цифрової трансформації роз'яснюють, що якщо в людини буде оформлена електронна трудова книжка, то її вихід на пенсію відбудеться автоматично, відвідувати органи ПФУ для цього буде не потрібно. Крім того, вже з 2026 року паперова трудова книжка буде не потрібна, однак до того часу краще все ж зберігати оригінал документа.

