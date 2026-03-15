Кому ще раз перерахують пенсії у квітні?

У квітні частині пенсіонерів справді переглянуть виплати повторно, однак йдеться не про нову загальну індексацію для всіх, а про адресний перерахунок для тих, хто після виходу на пенсію продовжив працювати або знову повернувся на службу, пише Пенсійний фонд України.

Передусім перерахунок стосуватиметься працюючих пенсіонерів, які після призначення пенсії або після попереднього перегляду виплат набули щонайменше 24 місяці додаткового страхового стажу. У такому разі Пенсійний фонд проводить автоматичний перерахунок пенсії.

Довідково: Це правило поширюється на пенсії за віком, по інвалідності та за вислугу років, але для останньої категорії лише за умови, що людина вже досягла пенсійного віку.

Як відбудеться перерахунок пенсій у квітні?

Механізм такого перегляду передбачає, що фахівці Пенсійного фонду самостійно визначають більш вигідний для людини варіант. Під час розрахунку можуть врахувати або і страховий стаж, і оновлений заробіток, або лише додатково набутий стаж.

Важливо! Звертатися особисто до ПФУ в більшості випадків не потрібно, оскільки дані про трудову діяльність та доходи вже є у реєстрах.

Окремо квітневі зміни стосуються військових пенсіонерів, які після призначення пенсії повторно проходять службу. Для них діє інший підхід: до чинної пенсії додають 50% різниці між попереднім розміром виплати та новою сумою, обчисленою на підставі актуальної довідки про грошове забезпечення.

Тобто під час служби така особа не отримує одразу повну нову пенсію, але може розраховувати на часткове збільшення виплат.

Зауважте! Якщо після повторної служби військовий знову звільняється, пенсію йому переглядають уже з урахуванням додаткової вислуги років і грошового забезпечення за останньою посадою.

Водночас до такого розрахунку не включають окремі додаткові виплати, зокрема винагороди 30 000, 50 000 і 100 000 гривень, а також оздоровчі чи інші соціальні виплати разового характеру.

