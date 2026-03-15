Кому еще раз пересчитают пенсии в апреле?

В апреле части пенсионеров действительно пересмотрят выплаты повторно, однако речь идет не о новой общей индексации для всех, а об адресном перерасчете для тех, кто после выхода на пенсию продолжил работать или снова вернулся на службу, пишет Пенсионный фонд Украины.

Прежде всего перерасчет будет касаться работающих пенсионеров, которые после назначения пенсии или после предыдущего пересмотра выплат приобрели не менее 24 месяцев дополнительного страхового стажа. В таком случае Пенсионный фонд проводит автоматический перерасчет пенсии.

Справочно: Это правило распространяется на пенсии по возрасту, по инвалидности и за выслугу лет, но для последней категории только при условии, что человек уже достиг пенсионного возраста.

Как произойдет перерасчет пенсий в апреле?

Механизм такого пересмотра предусматривает, что специалисты Пенсионного фонда самостоятельно определяют более выгодный для человека вариант. При расчете могут учесть или и страховой стаж, и обновленный заработок, или только дополнительно приобретенный стаж.

Важно! Обращаться лично в ПФУ в большинстве случаев не нужно, поскольку данные о трудовой деятельности и доходах уже есть в реестрах.

Отдельно апрельские изменения касаются военных пенсионеров, которые после назначения пенсии повторно проходят службу. Для них действует другой подход: к действующей пенсии добавляют 50% разницы между предыдущим размером выплаты и новой суммой, исчисленной на основании актуальной справки о денежном обеспечении.

То есть во время службы такое лицо не получает сразу полную новую пенсию, но может рассчитывать на частичное увеличение выплат.

Заметьте! Если после повторной службы военный снова увольняется, пенсию ему пересматривают уже с учетом дополнительной выслуги лет и денежного обеспечения по последней должности.

В то же время в такой расчет не включают отдельные дополнительные выплаты, в частности вознаграждения 30 000, 50 000 и 100 000 гривен, а также оздоровительные или другие социальные выплаты разового характера.

