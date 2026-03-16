Як враховується стаж?
Далеко не весь час роботи може зараховуватись у стаж. Річ у тім, що ці періоди мають бути підтверджені, вказує Пенсійний фонд.
Читайте також Індексація минула, а доплата не з’явилась: кого держава залишила без грошей
Основним документом, який підтверджує періоди трудової діяльності до 1 січня 2004 року, до набрання чинності Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", є трудова книжка, що видана в установленому порядку при працевлаштуванні вперше,
– вказує ПФУ.
А от стаж після 1 січня 2004 року враховується, згідно з даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Фактично, з цього часу і до тепер:
- у загальну кількість стажу зараховуються періоди, за, які сплачено страхові внески у розмірі не менше мінімального;
- ЄСВ за робітника сплачує роботодавець.
Чи можна підтвердити стаж без трудової книжки?
Якщо трудова книжка відсутня, або ж у ній немає відповідних записів, підтвердити стаж можна. Як відбувається цей процес, зафіксовано у постанові Кабміну від 12 серпня 1993 року № 637.
Зокрема, йдеться про підтвердження через:
- дані з реєстру застрахованих осіб;
- відомості на видачу зарплати;
- членські квитки профспілок (йдеться про періоди, де відмічена сплата внесків) і так далі.
Якщо ж трудова книжка є, але в ній містяться записи з виправленнями або недостовірні чи неточні записи про періоди роботи в установах, розташованих на ТОТ у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і місті Севастополі, стаж роботи, який дає право на пенсію, підтверджується Комісіями з питань підтвердження стажу роботи, що дає право на призначення пенсії,
– вказує ПФУ.
Зауважте! Такі комісії створено при кожному головному управлінні ПФУ.
Як підтвердити стаж з установи, яка на ТОТ?
У випадку, коли у реєстрі застрахованих осіб інформація про час роботи відсутня, а установа знаходиться на ТОТ чи в районах проведення бойових дій, стаж можна відновити. Для цього необхідно мати двох свідків.
Ці особи мають відповідати низці вимог, зокрема, знати заявника через спільну роботу. До того ж свідкам необхідно володіти підтверджуючими документами, які засвідчують їхній час роботи у період, вказаний громадянином, що подавав заяву.
Наразі скористатися таким методом можна й у випадку, коли необхідно підтвердити стаж тим, чиї документи були пошкоджені внаслідок війни. Йдеться, як про ситуацію, коли населений пункт був тимчасово окупованим. Або ж, якщо документація була знищена внаслідок бойових дій.