Як враховується стаж?

Далеко не весь час роботи може зараховуватись у стаж. Річ у тім, що ці періоди мають бути підтверджені, вказує Пенсійний фонд.

Основним документом, який підтверджує періоди трудової діяльності до 1 січня 2004 року, до набрання чинності Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", є трудова книжка, що видана в установленому порядку при працевлаштуванні вперше,

– вказує ПФУ.

А от стаж після 1 січня 2004 року враховується, згідно з даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Фактично, з цього часу і до тепер:

у загальну кількість стажу зараховуються періоди, за, які сплачено страхові внески у розмірі не менше мінімального;

ЄСВ за робітника сплачує роботодавець.

Чи можна підтвердити стаж без трудової книжки?

Якщо трудова книжка відсутня, або ж у ній немає відповідних записів, підтвердити стаж можна. Як відбувається цей процес, зафіксовано у постанові Кабміну від 12 серпня 1993 року № 637.

Зокрема, йдеться про підтвердження через:

дані з реєстру застрахованих осіб;

відомості на видачу зарплати;

членські квитки профспілок (йдеться про періоди, де відмічена сплата внесків) і так далі.

Якщо ж трудова книжка є, але в ній містяться записи з виправленнями або недостовірні чи неточні записи про періоди роботи в установах, розташованих на ТОТ у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і місті Севастополі, стаж роботи, який дає право на пенсію, підтверджується Комісіями з питань підтвердження стажу роботи, що дає право на призначення пенсії,

– вказує ПФУ.

Зауважте! Такі комісії створено при кожному головному управлінні ПФУ.

Як підтвердити стаж з установи, яка на ТОТ?