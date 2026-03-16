Как учитывается стаж?

Далеко не все время работы может засчитываться в стаж. Дело в том, что эти периоды должны быть подтверждены, указывает Пенсионный фонд.

Читайте также Индексация прошла, а доплата не появилась: кого государство оставило без денег

Основным документом, который подтверждает периоды трудовой деятельности до 1 января 2004 года, до вступления в силу Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", является трудовая книжка, выданная в установленном порядке при трудоустройстве впервые,
– указывает ПФУ.

А вот стаж после 1 января 2004 года учитывается, согласно данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. Фактически, с этого времени и до сих пор:

  • в общее количество стажа засчитываются периоды, за, которые уплачены страховые взносы в размере не менее минимального;
  • ЕСВ за работника уплачивает работодатель.

Можно ли подтвердить стаж без трудовой книжки?

Если трудовая книжка отсутствует, или же в ней нет соответствующих записей, подтвердить стаж можно. Как происходит этот процесс, зафиксировано в постановлении Кабмина от 12 августа 1993 года № 637.

В частности, речь идет о подтверждении через:

  • данные из реестра застрахованных лиц;
  • ведомости на выдачу зарплаты;
  • членские билеты профсоюзов (речь идет о периодах, где отмечена уплата взносов) и так далее.

Если же трудовая книжка есть, но в ней содержатся записи с исправлениями или недостоверные или неточные записи о периодах работы в учреждениях, расположенных на ВОТ в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе, стаж работы, который дает право на пенсию, подтверждается Комиссиями по вопросам подтверждения стажа работы, дающего право на назначение пенсии,
– указывает ПФУ.

Обратите внимание! Такие комиссии созданы при каждом главном управлении ПФУ.

Как подтвердить стаж из учреждения, которая на ВОТ?

  • В случае, когда в реестре застрахованных лиц информация о времени работы отсутствует, а учреждение находится на ВОТ или в районах проведения боевых действий, стаж можно восстановить. Для этого необходимо иметь двух свидетелей.

  • Эти лица должны отвечать ряду требований, в частности, знать заявителя через совместную работу. К тому же свидетелям необходимо обладать подтверждающими документами, которые удостоверяют их время работы в период, указанный гражданином, подававшим заявление.

  • Сейчас воспользоваться таким методом можно и в случае, когда необходимо подтвердить стаж тем, чьи документы были повреждены в результате войны. Речь идет, как о ситуации, когда населенный пункт был временно оккупированным. Или же, если документация была уничтожена в результате боевых действий.