Как учитывается стаж?

Далеко не все время работы может засчитываться в стаж. Дело в том, что эти периоды должны быть подтверждены, указывает Пенсионный фонд.

Основным документом, который подтверждает периоды трудовой деятельности до 1 января 2004 года, до вступления в силу Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", является трудовая книжка, выданная в установленном порядке при трудоустройстве впервые,

– указывает ПФУ.

А вот стаж после 1 января 2004 года учитывается, согласно данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. Фактически, с этого времени и до сих пор:

в общее количество стажа засчитываются периоды, за, которые уплачены страховые взносы в размере не менее минимального;

ЕСВ за работника уплачивает работодатель.

Можно ли подтвердить стаж без трудовой книжки?

Если трудовая книжка отсутствует, или же в ней нет соответствующих записей, подтвердить стаж можно. Как происходит этот процесс, зафиксировано в постановлении Кабмина от 12 августа 1993 года № 637.

В частности, речь идет о подтверждении через:

данные из реестра застрахованных лиц;

ведомости на выдачу зарплаты;

членские билеты профсоюзов (речь идет о периодах, где отмечена уплата взносов) и так далее.

Если же трудовая книжка есть, но в ней содержатся записи с исправлениями или недостоверные или неточные записи о периодах работы в учреждениях, расположенных на ВОТ в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе, стаж работы, который дает право на пенсию, подтверждается Комиссиями по вопросам подтверждения стажа работы, дающего право на назначение пенсии,

– указывает ПФУ.

Обратите внимание! Такие комиссии созданы при каждом главном управлении ПФУ.

Как подтвердить стаж из учреждения, которая на ВОТ?