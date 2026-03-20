В чем проблема перерасчета пенсий?

Верховный суд определил позиции по пенсионным спорам. В большинстве случаев речь идет не о назначении пенсии, а об автоматическом перерасчете в связи с изменением денежного обеспечения. Так истцу по делу №560/5395/25 Пенсионный фонд отказал в перерасчете пенсии, поэтому она добивалась законных выплат через суд.

Верховный суд решил дело с помощью общих процессуальных норм и специального пенсионного законодательства. Ранее пенсионерка обратилась в орган в Хмельницкой области с требованием пересчитать выплаты с 1 февраля 2023 года. Основанием для этого была справка Центрально-Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний.

Управление Пенсионного фонда отметило, что предоставленный ею документ не соответствует требованиям Порядка №45. Говорилось, что женщина пропустила срок обращения в суд, а потому пересчитать пенсию уже не получится.

Однако пенсионерка имела право на автоматический перерасчет без обращения в ПФУ. Об этом говорит часть 3 статьи 51 Закона "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". Установлено, что в случае изменения денежного обеспечения без каких-либо ограничений происходит перерасчет пенсии.

Этот же Закон устанавливает, что начисленные суммы пенсии, которые человек не получил по собственной вине, выплачиваются за прошедшее время, но на соответствующее обращение есть только три года. В этом случае выплаты не начислялись по вине Пенсионного фонда Украины. Итак, пенсия выплачивается за прошедшее время без ограничения любым сроком с начислением компенсации потери части доходов.

Как пересчитываются пенсии после роста прожиточного минимума?

Верховный суд установил, что перерасчет должен был проводиться из-за роста прожиточного минимума для трудоспособных лиц. То есть с 1 января 2023 года вырос размер денежного обеспечения, а следовательно и пенсии.

Поэтому перерасчет не зависит от того, обратился ли получатель в ПФУ, а должен быть произойти автоматически по прямому указанию закона.

Справка, которую предоставила истица, не является причиной для перерасчета пенсии, а лишь подтверждает ее право на выплаты. В то же время субъект властных полномочий нарушил закон.

Указанная норма является специальной относительно общих процессуальных правил, установленных статьями 122 и 123 КАС Украины, и направлена на обеспечение эффективной защиты права лица на надлежащее пенсионное обеспечение в случаях, когда государство или его органы не выполнили возложенную на них обязанность по своевременному осуществлению перерасчета пенсии в связи с ростом размера прожиточного минимума,

– установил Верховный суд.

Большая Палата Верховного Суда, рассматривая подобные дела, разграничили два вида споров:

те, что имеют сроки назначения или исчисления пенсии; те, что демонстрируют невыполнение государством обязанности по перерасчету пенсии, когда право лица на выплаты не реализовано по вине ПФУ.

