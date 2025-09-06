Які є обмеження за розміром пенсій?

Згідно із законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пенсія не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. На цей час ця сума становить 23 610 гривень, пише 24 канал.

Дивіться також Виплата пенсій в Україні: коли зараховують гроші на картку та як про це дізнатись

Це означає, що навіть при великому стажі та офіційно підтверджених підставах для доплат розмір пенсійних виплат залишається обмеженим.

Прикладом є історія Сергія Тундика, 1940 року народження. Як пише "На Пенсії", його виплати були зафіксовані на рівні п'яти мінімальних пенсій.

Примітно! Доплата за вік не нараховувалася, оскільки загальний розмір виплат перевищував встановлений максимум.

При цьому судові звернення результату не дали – рішення були прийняті, але фактично не виконані.

Чому судові рішення не завжди допомагають?

Навіть вигравши суд проти Пенсійного фонду, пенсіонери не завжди отримують належні гроші. Експерти відзначають кілька причин:

обмежені можливості державного бюджету;

різні трактування судових рішень чиновниками;

особливості законодавства, які фактично обмежують отримання доплат, зокрема у справах "дітей війни".

Які в Україні пенсійні доплати за вік?

Доплати за вік нараховуються тільки тим пенсіонерам, у яких сума виплат не перевищує 10 340,35 гривні. Якщо пенсія вище встановленого порогу, компенсація не надається.

Розмір доплат становить:

від 70 років – до 300 гривень;

від 75 років – до 456 гривень;

від 80 років – до 570 гривень.

Що треба знати про пенсії в Україні?