Чи законне обмеження пенсії військового?

Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність зменшення військової пенсії через застосування понижуючих коефіцієнтів та встановлення граничного розміру виплат під час воєнного стану, пише "Судово-юридична газета".

Судді дійшли висновку, що ні закон про Держбюджет на 2025 рік, ні урядові постанови не можуть змінювати обсяг соціальних гарантій для осіб, звільнених з військової служби.

Суд залишив у силі рішення першої інстанції, фактично підтримавши позицію про пріоритет спеціального пенсійного законодавства над нормами бюджету та підзаконними актами.

Апеляційна інстанція також врахувала висновки Конституційного Суду України та сформовану практику Верховного Суду у спорах щодо військових пенсій.

Зверніть увагу! Конституційний Суд у попередніх рішеннях також наголошував, що такі обмеження підривають саму суть соціальних гарантій для військовослужбовців, нагадує "Юридична газета".

Апеляційна інстанція залишила скаргу Пенсійного фонду без задоволення, а рішення суду першої інстанції, без змін. Постанова набрала законної сили одразу після ухвалення та є остаточною, окрім випадків, прямо передбачених процесуальним законодавством.

В чому полягала суть спорту?

Позивач, військовий пенсіонер за вислугу років, який отримує виплати відповідно до профільного закону про пенсійне забезпечення військовослужбовців. У 2025 році орган Пенсійного фонду перерахував йому пенсію, застосувавши понижуючі коефіцієнти до суми, що перевищувала десять прожиткових мінімумів.

У результаті фактичний розмір виплат, який перевищував 50 000 гривень, був зменшений приблизно до 31 000 гривень. Пенсіонер оскаржив такі дії, вимагаючи скасувати застосування коефіцієнтів та виплачувати пенсію без штучного зменшення.

Яка позиція суду в Україні?

Суд першої інстанції визнав незаконним як застосування понижуючих коефіцієнтів, так й встановлення граничного розміру пенсії. Апеляційний суд погодився з цими висновками та відхилив доводи Пенсійного фонду про законність таких підходів.

Суд окремо підкреслив, що право на соціальний захист гарантується Конституцією й не належить до прав, які можуть бути звужені під час воєнного стану. Крім того, зміни умов пенсійного забезпечення військових можливі лише через внесення змін до спеціального закону, а не через бюджетні норми чи підзаконні акти.

Які обмеження діють для пенсій в Україні?