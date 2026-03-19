Такой услугой могут воспользоваться юридические лица и их филиалы. Об этом сообщили в Дії.

Что известно о бронировании в Дії?

Такое заявление может подать руководитель или подписант по ЕГР или уполномоченное лицо. Однако для этого нужно, чтобы ЕГРПОУ компании был внесен в Единый перечень.

Теперь в Дії есть "бесшовный" механизм, который позволяет продолжить бронирование без перерыва, если не менялись критичность предприятия и роль работника.

Что нужно делать?

Сначала авторизуйтесь в Дії как руководитель или подписант или уполномоченное лицо;

выберите услугу "Продление бронирования работников";

проверьте автоматически загруженные данные о вашей компании;

выберите лиц, которым вы должны продлить бронирование, и внесите их данные;

проверьте сформированное заявление и подпишите его КЭПом.

