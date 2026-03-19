Такой услугой могут воспользоваться юридические лица и их филиалы. Об этом сообщили в Дії.
Что известно о бронировании в Дії?
Такое заявление может подать руководитель или подписант по ЕГР или уполномоченное лицо. Однако для этого нужно, чтобы ЕГРПОУ компании был внесен в Единый перечень.
Теперь в Дії есть "бесшовный" механизм, который позволяет продолжить бронирование без перерыва, если не менялись критичность предприятия и роль работника.
Что нужно делать?
- Сначала авторизуйтесь в Дії как руководитель или подписант или уполномоченное лицо;
- выберите услугу "Продление бронирования работников";
- проверьте автоматически загруженные данные о вашей компании;
- выберите лиц, которым вы должны продлить бронирование, и внесите их данные;
- проверьте сформированное заявление и подпишите его КЭПом.
Что нового известно о бронировании в Украине?
Во время военного положения в Украине действует система бронирования работников, однако она имеет ряд ограничений. По данным юристов адвокатского объединения "Бачинский и партнеры", оформить отсрочку от мобилизации могут только сотрудники предприятий, учреждений или организаций, официально признанных критически важными.
Тогда как работники без такого статуса, лица без надлежащего воинского учета или с его нарушениями, неофициально трудоустроенные, а также те, кто уже подлежит мобилизации или получил соответствующие документы, не могут быть забронированы независимо от должности или функций.
В Украине расширили перечень предприятий, которые могут получить статус критически важных для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины. В него добавили компании, занимающиеся перевозкой военных грузов, ремонтом, содержанием и эксплуатацией вооружения и техники, а также закупкой товаров оборонного назначения.