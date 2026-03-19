Такою послугою можуть скористатись юридичні особи та їхні філії. Про це повідомили в Дії.
Що відомо про бронювання в Дії?
Таку заяву може подати керівник чи підписант за ЄДР або уповноважена особа. Однак для цього потрібно, щоб ЄДРПОУ компанії був внесений до Єдиного переліку.
Відтепер в Дії є "безшовний" механізм, який дозволяє продовжити бронювання без перерви, якщо не змінювались критичність підприємства та роль працівника.
Що потрібно робити?
- Спершу авторизуйтеся у Дії як керівник чи підписант або уповноважена особа;
- оберіть послугу "Продовження бронювання працівників";
- перевірте автоматично завантажені дані про вашу компанію;
- оберіть осіб, яким ви маєте продовжити бронювання, та внесіть їхні дані;
- перевірте сформовану заяву й підпишіть її КЕПом.
Що нового відомо про бронювання в Україні?
Під час воєнного стану в Україні діє система бронювання працівників, однак вона має низку обмежень. За даними юристів адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери", оформити відстрочку від мобілізації можуть лише співробітники підприємств, установ або організацій, офіційно визнаних критично важливими.
Тоді як працівники без такого статусу, особи без належного військового обліку або з його порушеннями, неофіційно працевлаштовані, а також ті, хто вже підлягає мобілізації або отримав відповідні документи, не можуть бути заброньовані незалежно від посади чи функцій.
В Україні розширили перелік підприємств, які можуть отримати статус критично важливих для забезпечення потреб Збройних Сил України. До нього додали компанії, що займаються перевезенням військових вантажів, ремонтом, утриманням і експлуатацією озброєння та техніки, а також закупівлею товарів оборонного призначення.