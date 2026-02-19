Ситуация вызвала резонанс, а омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о проверке и возможных нарушениях прав ребенка.

Смотрите также Полиция задержала футболиста УПЛ, который избил военнослужащего ТЦК: ему грозит тюрьма

Как ребенок оказался в интернате?

В Кривом Роге подростка временно устроили в интернат после того, как его отца задержали представители ТЦК и мобилизовали.

По данным медиа, парень остался без надлежащего присмотра взрослых, из-за чего социальные службы приняли решение о временном устройстве в заведение.

Сообщается, что ребенок длительное время пытался найти отца и не имел полной информации о его местонахождении. Ситуация стала известной после обращения к журналистам и правозащитникам.

Как прокомментировал ситуацию Лубинец?

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на инцидент и заявил о начале проверки. По его словам, важно выяснить, были ли соблюдены права ребенка и, правильно ли действовали службы по делам детей.

Омбудсмен отметил, что государство должно гарантировать ребенку семейное воспитание и надлежащую защиту, даже в случаях мобилизации одного из родителей.

Впоследствии стало известно, что мать подростка, которая находится в Финляндии, готова забрать его к себе. Она сообщила, что оформляет необходимые документы и поддерживает связь с сыном.

Сейчас выясняются юридические детали и дальнейший механизм передачи ребенка матери. Социальные службы и правозащитники контролируют ситуацию.

Лубинец предложил реформировать ТЦК: что известно?