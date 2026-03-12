Как наказали мужчину в Одесской области за препятствование законной деятельности ВСУ?
Ивановский районный суд Одесской области рассмотрел дело №499/219/25 против администратора телеграмм-канала под названием "Оливки на районе". Он создал сообщество, где публиковалась информация о передвижении представителей ТЦК СП, которую нельзя было найти в открытом доступе.
Следователи сообщили судье, что администратор сообщества заблаговременно распространял в сети информацию, что негативно повлияло на достижение цели мероприятий по оповещению. Из-за его действий граждане могли уклоняться от мобилизации.
По мнению суда такое правонарушение мужчины было уголовным, он препятствовал законной деятельности ВСУ в особый период. Наказание за это предусмотрено частью 1 статьи 114-1 УК Украины.
Обвиняемый полностью признал вину в содеянном и раскаялся. Он рассказал, что вел телеграмм-канал, чтобы сообщать участников о перемещении работников территориального центра комплектования.
Мужчина заявил, что добровольно перечислил на нужды Вооруженных сил 70 тысяч гривен и выразил намерение помогать финансово армии и в дальнейшем.
Прокурор просил судью ограничиться допросом обвиняемого и исследованием материала. Была учтена готовность мужчины сотрудничать со следствием. Обстоятельств, отягчающих наказание обвиняемого, не нашли.
Суд принял во внимание досудебный доклад с информацией о социально-психологической характеристике обвиняемого, которые определили, что он не способен совершить повторное правонарушение и не угрожает обществу. Поэтому и исправление администратора сообщества возможно без применения наказаний, связанных с изоляцией от общества.
Мужчину признали виновным. За содеянное судья назначил ему наказание – лишение свободы на 5 лет. На обвиняемого возложили обязательства:
- периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;
- сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы;
- не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации;
- трудоустроиться или по направлению уполномоченного органа по вопросам пробации обратиться в органы государственной службы занятости для регистрации в качестве безработного и трудоустроиться, если ему будет предложена соответствующая должность.
Арест на мобильный телефон, с которого человек вел незаконную деятельность, отменили. Но конфискацию устройства и сим-карты все равно осуществили.
Конфликты с ТЦК: последние новости
На Закарпатье толпа ромов напала на военных ТЦК и повредила служебный автомобиль. Инцидент произошел вблизи села Пацканево во время проверки военно-учетных документов. Группа местных жителей с палками окружила автомобиль военных, разбила лобовое стекло и боковые окна и пыталась вытащить одного из представителей ТЦК из машины.
На Ивано-Франковщине мужчина напал с ножом на служащих. Во время проверки военных документов в Калушском районе между мужчиной и представителями ТЦК возник конфликт. Пострадавших госпитализировали, а полиция открыла уголовное производство и разыскивает нападавшего.
Недавно в Виннице между мужчиной и представителями ТЦК возникла стычка, в результате которой гражданский получил телесные повреждения. Правоохранители проверяют обстоятельства происшествия и выясняют роль всех участников конфликта, в том числе и военнослужащих.