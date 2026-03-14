Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Яке рішення ухвалив суд?

Позивач вимагав визнати незаконними та скасувати наказ начальника територіального центру комплектування про його мобілізацію і направлення на службу, а також наказ про зарахування до списків особового складу Української військово-медичної академії.

Суди встановили, що 7 лютого 2025 року ТЦК надав чоловікові відстрочку від мобілізації до 5 листопада 2025 року. Підставою стала норма, яка дозволяє відстрочку для осіб, що доглядають за батьками з інвалідністю І або ІІ групи.

У матеріалах справи підтверджено, що батько позивача має інвалідність ІІ групи, потребує стороннього догляду та проживає разом із сином.

30 жовтня 2025 року чоловік звернувся до Центру надання адміністративних послуг у Чернівцях, щоб продовжити відстрочку. Під час перебування у ЦНАП його доставили до ТЦК працівники поліції. Того ж дня було видано розпорядження про мобілізацію та направлення до Української військово-медичної академії.

Згодом наказом начальника академії від 1 листопада 2025 року №344 (по стройовій частині) його включили до списків особового складу та призначили курсантом факультету перепідготовки і підвищення кваліфікації.

Чернівецький окружний адміністративний суд частково задовольнив позов. Він визнав незаконними та скасував наказ начальника ТЦК про мобілізацію позивача, а також наказ керівника Української військово-медичної академії про його зарахування до списків особового складу.

Доводи апеляційної скарги

Академія подала апеляцію. У скарзі зазначалося, що вона не отримала позовної заяви та не була належним чином повідомлена про розгляд справи.

За словами представників відповідача, суд першої інстанції залучив академію до процесу як співвідповідача, але того ж дня ухвалив рішення по суті. Через це установу позбавили можливості подати відзив на позов та надати свої докази.

Апеляційний суд погодився, що під час розгляду було порушено процесуальні права відповідача.

Колегія суддів встановила, що суд першої інстанції формально залучив Українську військово-медичну академію до участі у справі, але фактично не дав їй можливості скористатися процесуальними правами, зокрема подати письмові заперечення.

Відповідно до норм Кодексу адміністративного судочинства, ухвалення рішення щодо прав та обов’язків особи, яка не була належним чином залучена до процесу, є підставою для скасування такого рішення.

З огляду на це апеляційна інстанція скасувала рішення Чернівецького окружного адміністративного суду та прийняла нову постанову.

При цьому суд підтвердив, що сам факт мобілізації був незаконним.

Колегія суддів встановила, що на момент призову відстрочка від мобілізації залишалася чинною і строк її дії ще не сплив. За наявності такої відстрочки призов особи на військову службу протягом відповідного періоду є неможливим.

Суд також зазначив, що включення позивача до списків особового складу Української військово-медичної академії стало наслідком незаконного рішення про мобілізацію.

У підсумку Сьомий апеляційний адміністративний суд частково задовольнив апеляційну скаргу, скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нову постанову, якою частково задовольнив позов.

Суд визнав незаконними та скасував наказ про мобілізацію позивача і направлення його на службу до Української військово-медичної академії, а також наказ начальника академії від 1 листопада 2025 року №344 (по стройовій частині) у частині зарахування чоловіка до списків особового складу.

В іншій частині позовні вимоги залишили без задоволення.

Постанова апеляційного суду набрала законної сили 24 лютого 2026 року. Вона може бути оскаржена в касаційному порядку.

