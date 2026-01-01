Про це 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, додавши, що рівень життя у Росії знижується, податки зростають. До всього цього додасться мобілізація.

Читайте також Як Україна повернула війну на територію Росії у 2025 році: від легендарної "Павутини" до ударів по заводах і НПЗ

Що потрібно для завершення війни?

Коли на українській землі почнуть вмирати не контрактники, а мобілізовані, це вплине на можливості Путіна сидіти у своєму кріслі. Це суттєво послабить його владу та змусить перейти до певних рішень.

Поки росіяни можуть продукувати необхідний людський і технічний ресурс для ведення наступальних дій. Але оперативна глибина й тактична передня лінія бойового зіткнення має бути організована Силами оборони так, щоб окупанти втрачали більше своїх солдатів, ніж вони можуть мобілізувати.

Грудень 2025 року став одним із переломних моментів війни, бо тоді ми знищили більше окупантів, ніж вони змогли призвати,

– наголосив Юрій Федоренко.

Якщо так піде далі, то росіяни будуть змушені знімати сили з інших напрямків для того, щоб підтримувати динаміку наступальних дій. Якщо навіть це ми зможемо побороти, тоді російська окупаційна армія загалом втратить можливості для наступу.

Чи закінчиться війна у 2026 році?

Якщо при цьому Україна збереже спроможності до активної оборони, а росіяни не зможуть штурмувати, саме тоді виникне пряма передумова для врегулювання конфлікту у політико-дипломатичний спосіб.

З огляду на політичні процеси, які відбуваються в європейських країнах, але насамперед у США, на жаль, констатую, що 2026 рік ми перебуватимемо в умовах активних бойових дій, які будуть не нижчі за інтенсивністю, ніж у 2025-му,

– підкреслив військовий.

Але саме 2026 рік має дати нам передумову для того, щоб в першій половині 2027-го гармати стихли й Україна отримала мир, в якому не буде втрачена українська державність.

Ми маємо пам'ятати, що основним гарантом безпеки українського народу є українське військо. Бо партнери можуть зникнути, але коли ми самодостатні у виробництві, в економічному потенціалі розвитку, можемо забезпечити своє військо, тоді на нас точно зважатиме світ.

Що відбувається на фронті?