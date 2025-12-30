Про це пише 24 Канал з посиланням на слова командира 1 окремого штурмового полку Дмитра Філатова на позивний "Перун", якого цитує Суспільне.

Дивіться також Україна втратила Сіверськ, росіяни просуваються в Мирнограді та Гуляйполі: як змінилася лінія фронту за тиждень

Чи вдалося зупинити просування росіян у Гуляйполі?

Нові групи ворога вже не можуть зайти до Гуляйполя, адже усі шляхи до міста перекриті. Росіяни ще переховуються від Сил оборони, однак як тільки захисники виявляють ворога – його одразу ж знешкоджують.

В урбанізованій зоні, звісно, достатньо місць, щоб переховуватись, але в тих ділянках, де виявляється противник, точно вже ніхто не послаблює пильності й уваги, і знищується ворог 100%,

– сказав "Перун".

Людей наразі достатньо, щоб втримати росіян, які хочуть просочитися в Гуляйполе. Воєнне командування проводить перегрупування, зміни в ланках управління та зонах відповідальності. Такі дії, каже військовий, повинні підвищити стійкість в управління певних підрозділів оборонців.

Однак військовий оглядач Олександр Коваленко зазначив, що наявної кількості сил може бракувати. Біля Гуляйполя діють загарбники з 5 загальновійськової армії. У грудні її підсилили окупанти з 29 та 36 загальновійськової армії.

Тому прогнози негативні, хіба що тільки на цьому напрямку не буде сконцентровано ще кілька штурмових команд, які вирішать це питання,

– сказав Коваленко.

Росіяни дійсно прагнуть захопити Гуляйполе. Навіть попри втрати ворог намагається діяти проти Сил оборони й витіснити українців. Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону розповів, що Гуляйполе – це велика "сіра зона". Противник робить все можливе, щоб закріпитися в будинках і йти далі. Часом ворог доходить навіть до центра Гуляйполя.

"Сили оборони України також знаходяться на західних околицях міста, тривають запеклі бої. Ворог намагається зайти інфільтраційними такими штурмовими групами та інфільтруватися вглиб нашої оборони", – розповідає Волошин.

Він додав, що щодня в Гуляйполі триває близько 20 боїв із противником. Ворог діє також біля міста, намагаючись зайти у Варварівку та Залізничне. Крім того, росіяни б'ють по Гуляйполю КАБами та щодня застосовують 15-20 штук. Попри складну ситуацію, Сили оборони продовжують стояти в населеному пункті.

Що відомо про наступ росіян на Гуляйполе?