Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Херсонской МВА Ярослава Шанько.
К теме Россияне убили 6-летнего ребенка в Херсоне
Какие последствия российской атаки по Херсону 28 декабря?
Ярослав Шанько отметил, что российские террористы снова нанесли массированный удар по городу из РСЗО. Под обстрелом оказались жилые кварталы и критическая инфраструктура.
Сейчас уточняем информацию о пострадавших. В результате вражеской атаки часть города обесточена,
– написал чиновник.
Начальник Херсонской городской военной администрации также подчеркнул, что специалисты изучают объем повреждений энергетической инфраструктуры и начнут аварийно-восстановительные работы, когда позволит ситуация с безопасностью.
Позже в Херсонской МВА сообщили, что становится известно о пострадавших в результате утреннего массированного российского обстрела. Так, в одну из больниц полиция доставила 75-летнюю женщину, у которой диагностирована взрывная травма и острая реакция на стресс.
Кстати, генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке, писатель Мик Райан заявил в эфире 24 Канала, что Россия осуществляет систематические террористические атаки дронами по гражданским жителям Херсона, намеренно убивая мирных жителей. Однако, по словам эксперта, Запад не реагирует достаточно жестко и не ставит этот вопрос на повестку дня переговоров.
Ранее оккупанты ударили по Херсонской ТЭЦ
В начале декабря российские захватчики интенсивно били по Херсонской ТЭЦ. Вследствие этого теплоэлектроцентраль была фактически уничтожена.
В конце концов без отопления остались 470 домов, то есть более 40,5 тысяч потребителей. Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин отметил, что местные власти будут искать пути альтернативного теплоснабжения для тех домов, которые были подключены к ТЭЦ.
Заместитель начальника Херсонской ОГА Александр Толоконников также заявил, что враг выпустил около 100 снарядов по Херсонской ТЭЦ. Чиновник отметил, что восстановление ТЭЦ после таких ударов требует времени.