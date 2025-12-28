Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Херсонской МВА Ярослава Шанько.

Какие последствия российской атаки по Херсону 28 декабря?

Ярослав Шанько отметил, что российские террористы снова нанесли массированный удар по городу из РСЗО. Под обстрелом оказались жилые кварталы и критическая инфраструктура.

Сейчас уточняем информацию о пострадавших. В результате вражеской атаки часть города обесточена,

– написал чиновник.

Начальник Херсонской городской военной администрации также подчеркнул, что специалисты изучают объем повреждений энергетической инфраструктуры и начнут аварийно-восстановительные работы, когда позволит ситуация с безопасностью.

Позже в Херсонской МВА сообщили, что становится известно о пострадавших в результате утреннего массированного российского обстрела. Так, в одну из больниц полиция доставила 75-летнюю женщину, у которой диагностирована взрывная травма и острая реакция на стресс.

Кстати, генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке, писатель Мик Райан заявил в эфире 24 Канала, что Россия осуществляет систематические террористические атаки дронами по гражданским жителям Херсона, намеренно убивая мирных жителей. Однако, по словам эксперта, Запад не реагирует достаточно жестко и не ставит этот вопрос на повестку дня переговоров.

