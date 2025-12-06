Генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке, писатель Мик Райан объяснил 24 Каналу, что целью этой кампании является обезлюдение города и запугивание украинцев, поскольку россияне не могут захватить Херсон военной силой.

Смотрите также: Россияне убили 6-летнего ребенка в Херсоне

Почему россияне применяют террор против мирных жителей Херсона?

Важно! Организация Human Rights Watch задокументировала по меньшей мере 45 ударов беспилотников в Херсоне, которые намеренно направили на гражданское население.

"Это трагедия, однако, к сожалению, лишь одна из многих ужасных страниц российской войны, за которые военные и политические лидеры РФ рано или поздно должны понести ответственность", – отметил Райан.

На Херсонском направлении россияне фактически запускают дроны с дистанционным управлением, которые пролетают прямо над головами местных жителей, создавая постоянную угрозу их жизни.

Дроны взрываются рядом с людьми, что свидетельствует о том, что целью являются именно гражданские. Это террористическая стратегия, направленная на то, чтобы заставить украинцев покинуть город. Кампания продолжается уже около года.

Россияне применяли эту тактику и в других городах, совершая многочисленные военные преступления. В частности, они казнят военнопленных, демонстрируя готовность идти на все ради покорения Украины.

Украинская армия предпочла бы обороняться на подступах к Херсону, а не в самом городе. Поскольку россияне вряд ли смогут захватить Херсон в ближайшее время, они прибегли к террору дронами-камикадзе против гражданских,

– объяснил Райан.

Что еще известно о ситуации в Херсоне?