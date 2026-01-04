Так, ані інтенсивні бої на фронті, ані економічні труднощі Росії, зокрема дефіцит пального через українські атаки дронами на НПЗ, не спонукають очільника Кремля відступати від своїх ультимативних вимог. Про це пише Politico, передає 24 Канал.

Як Путін дратує Трампа?

Аналітики видання зазначають, що впертість президента Росії та його невідступність від власної позиції "часом дратує Трампа" і змушує його сумніватися, чи не затягує Москва переговори навмисне, щоб виграти час.

Зауважте! Шанси на швидке завершення конфлікту за ініціативи Трампа оцінюються як низькі – приблизно один з чотирьох.

Водночас Володимир Зеленський обмежений внутрішньополітичними факторами, адже будь-які територіальні чи інші поступки Москві можуть спровокувати масове невдоволення в українському суспільстві.

Після зустрічі на Алясці Трамп нібито розповів президенту Франції Емманюелю Макрону, що Путін зацікавлений саме в угоді з ним особисто.

Однак Politico акцентує, що російський лідер майстерно вибирає моменти для комунікації, щоб скоригувати переговорний процес. Наприклад, ініціювавши двогодинну телефонну розмову саме тоді, коли Трамп публічно допускав постачання Україні крилатих ракет Tomahawk.

Цікаво! Результати опитування, які поширив президент Республіканського клубу Рональда Рейгана Борис Пінкус стверджують, що абсолютна більшість американців – 73% – називають Володимира Путіна головною загрозою для Сполучених Штатів

Експерти вважають, що продовження війни вигідне Москві, бо воно виснажує ресурси Європи, послаблює солідарність трансатлантичних союзників і відволікає увагу Заходу від інших глобальних загроз, зокрема даючи переваги Китаю в питанні Тайваню.

Чи готовий Трамп протистояти Путіну?