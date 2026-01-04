Так, ни интенсивные бои на фронте, ни экономические трудности России, в частности дефицит топлива из-за украинских атак дронами на НПЗ, не побуждают главу Кремля отступать от своих ультимативных требований. Об этом пишет Politico, передает 24 Канал.

Как Путин раздражает Трампа?

Аналитики издания отмечают, что упрямство президента России и его неотступность от собственной позиции "порой раздражает Трампа" и заставляет его сомневаться, не затягивает ли Москва переговоры умышленно, чтобы выиграть время.

Заметьте! Шансы на быстрое завершение конфликта по инициативе Трампа оцениваются как низкие – примерно один из четырех.

В то же время Владимир Зеленский ограничен внутриполитическими факторами, ведь любые территориальные или иные уступки Москве могут спровоцировать массовое недовольство в украинском обществе.

После встречи на Аляске Трамп якобы рассказал президенту Франции Эмманюэлю Макрону, что Путин заинтересован именно в сделке с ним лично.

Однако Politico акцентирует, что российский лидер мастерски выбирает моменты для коммуникации, чтобы скорректировать переговорный процесс. Например, инициировав двухчасовой телефонный разговор именно тогда, когда Трамп публично допускал поставки Украине крылатых ракет Tomahawk.

Интересно! Результаты опроса, которые распространил президент Республиканского клуба Рональда Рейгана Борис Пинкус утверждают, что абсолютное большинство американцев – 73% – называют Владимира Путина главной угрозой для Соединенных Штатов

Эксперты считают, что продолжение войны выгодно Москве, потому что оно истощает ресурсы Европы, ослабляет солидарность трансатлантических союзников и отвлекает внимание Запада от других глобальных угроз, в частности давая преимущества Китаю в вопросе Тайваня.

Готов ли Трамп противостоять Путину?