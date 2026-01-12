Об этом рассказали приближенные к Трампу источники. Кажется, снисходительный подход к Путину, которым так часто пользовался американский президент, изменится на более жесткий. Специально для 24 Канала эксперты разобрали, почему отношение Трампа к Путину стало хуже и что теперь будет ждать российского диктатора.

Что очень разозлило Трампа?

Не секрет, что, Дональд Трамп очень благосклонно относился к Владимиру Путину. Несмотря на постоянные срывы мирных договоренностей, отсутствие конструктива и продолжение террора Украины, Трамп называл российского диктатора своим другом. Однако сейчас ситуация начинает меняться, считает эксперт по стратегическим коммуникациям и публицист Юрий Богданов.

Ярким примером таких изменений стал захват танкера Marinera, связанного с Венесуэлой, который, однако, шел под российским флагом. Через несколько дней после инцидента США захватили еще один танкер – Olina, который является судном теневого флота России.

Эта история – не только о Венесуэле, это – сигнал для Путина. Очевидно, Трамп просто устал от Путина и его затягиваний времени. Также цирк с "атакой на Валдай" стал настолько жалким, что действительно Трамп не выдержал. Ему попытались откровенно соврать, хоть он вполне позитивно был настроен к Путину. Именно эта, ничем не мотивированная ложь, очень разозлила Трампа,

– объяснил Богданов.

По мнению публициста, отношение американского президента к войне в Украине не изменилось. Ключевым триггером для Трампа стала история об "ударе" по резиденции Путина. Ведь, если бы он воспринял ее за чистую монету, выглядел бы посмешищем. Этого он себе позволить не мог.

"У Трампа специфические представления о величии, но он все же пытается удерживать ореол своего "могущества и невероятности". Поэтому такая ложь Путина стала слишком травматичной для Трампа. Я настроен максимально положительно, потому что Путин ведет себя очень безрассудно по отношению к Трампу, и для него ситуация будет ухудшаться", – отметил эксперт.

Чтобы понять очевидную вещь, что Путин не является для него другом, Трампу понадобился фактически год. И теперь американский президент действительно может изменить свою политику в отношении российского диктатора на более жесткую.

Какие последствия ждут Путина?

Интересно также, что на днях Дональд Трамп на вопрос журналистки, возможно ли похищение Путина по сценарию Мадуро, ответил, что пока в этом нет необходимости. Ведь есть другие факторы влияния на российского диктатора. С этим соглашается и бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко, отметив, что Трамп уже начал действовать жестче в отношении Кремля.

Это показывает история с несколькими захваченными танкерами.

Трамп уже опустил Россию до унизительного состояния. Они благодарят его за то, что он планирует отпустить из захваченного танкера двух россиян, забыв, что танкер и захватили по приказу Трампа. А Путина тем временем нигде нет, он молчит. Видимо, размышляет над тем, что будет дальше,

– отметил Огрызко.

Дипломат также обратил внимание на то, что сейчас для Путина – решающее время. Ведь его ресурсы еще позволяют вести войну, однако, по прогнозам, их может не хватить даже до конца года. Поэтому российскому диктатору сегодня приходится делать все возможное, чтобы не испортить остатки теплых отношений с Трампом.

"У Трампа, несмотря на его специфический характер, кажется, вот-вот лопнет терпение. От всех предложений, которые Трамп давал Путину, тот отказался. Теперь у Трампа не остается ничего, кроме как бить его по голове. Мадуро – был первым ударом, танкеры – вторым. Сейчас, вероятно, будет третий – "адские" санкции", – предположил экс-министр.

Речь идет о законопроекте Грэма-Блюменталя, на воплощение которого на днях согласился американский президент. Среди предложенных санкций – 500% тариф на любую страну, которая покупает российскую нефть или уран и 500% тариф на российский экспорт в США. Принятие такого решения уже является серьезным политическим сигналом для Путина – Трамп больше не будет с ним играть.

Каков самый большой инструмент давления на Россию?

В то же время политолог и президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной заметил, что Трамп уже неоднократно угрожал России тем или иным способом. Однако в конце концов возвращался с миролюбивой риторикой к Путину и его угрозы оставались лишь словесными.

То, что сейчас США бьют по теневому флоту России, это хорошо. По меньшей мере, Путин не получит оттуда средств. События в Венесуэле – это еще более существенный удар по России. Думаю, еще состоится оттепель, но сейчас маятник качнулся в сторону против Путина. Нам надо это развивать,

– подчеркнул Лесной.

Сегодня Украина активна в мирном процессе, что, безусловно, является положительным шагом в глазах Трампа. Россия же наоборот – заняла выжидательную позицию, что может иметь для нее последствия. Однако самое важное, чтобы Трамп таки принуждал Путина к диалогу, не ограничившись просто словесными угрозами.

"Один из инструментов, о котором говорят уже год, – "адский" пакет санкций. Есть высокая вероятность, что сейчас его примут. Но Трамп там "зашит" как главный распорядитель, то есть он может его вводить или нет, против одной страны или группы стран. Здесь тонкая линия, ведь Трамп может не быть против принятия этого пакета, но использовать его исключительно как политическое запугивание", – отметил политолог.

