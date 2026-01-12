Про це розповіли наближені до Трампа джерела. Видається, поблажливий підхід до Путіна, яким так часто послуговувався американський президент, зміниться на жорсткіший. Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали, чому ставлення Трампа до Путіна стало гіршим і що тепер чекатиме на російського диктатора.

Що дуже розлютило Трампа?

Не секретом є те, що Дональд Трамп дуже прихильно ставився до Володимира Путіна. Попри постійні зриви мирних домовленостей, відсутність конструктиву та продовження терору України, Трамп називав російського диктатора своїм другом. Однак зараз ситуація починає змінюватися, вважає експерт зі стратегічних комунікацій та публіцист Юрій Богданов.

Яскравим прикладом таких змін стало захоплення танкера Marinera, пов'язаного з Венесуелою, який, однак, йшов під російським прапором. Через кілька днів після інциденту США захопили ще один танкер – Olina, який є судном тіньового флоту Росії.

Ця історія – не лише про Венесуелу, це – сигнал для Путіна. Очевидно, Трамп просто втомився від Путіна і його затягувань часу. Також цирк з "атакою на Валдай" став настільки жалюгідним, що справді Трамп не витримав. Йому спробували відверто збрехати, хоч він цілком позитивно був налаштованим до Путіна. Саме ця, нічим не вмотивована брехня, дуже роздратувала Трампа,

– пояснив Богданов.

На думку публіциста, ставлення американського президента до війни в Україні не змінилося. Ключовим тригером для Трампа стала історія про "удар" по резиденції Путіна. Адже, якби він сприйняв її за чисту монету, виглядав би посміховиськом. Цього він собі дозволити не міг.

"У Трампа специфічні уявлення про велич, але він все ж намагається утримувати ореол своєї "могутності та неймовірності". Тож така брехня Путіна стала надто травматичною для Трампа. Я налаштований максимально позитивно, бо Путін поводиться дуже нерозважливо щодо Трампа, і для нього ситуація гіршатиме", – зауважив експерт.

Аби зрозуміти очевидну річ, що Путін не є для нього другом, Трампу знадобився фактично рік. Тож тепер американський президент справді може змінити свою політику щодо російського диктатора на жорсткішу.

Які наслідки чекають на Путіна?

Цікаво також, що днями Дональд Трамп на питання журналістки, чи можливе викрадення Путіна за сценарієм Мадуро, відповів, що поки у цьому немає потреби. Адже є інші фактори впливу на російського диктатора. З цим погоджується і колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко, зауваживши, що Трамп вже почав діяти жорсткіше щодо Кремля.

Це показує історія із кількома захопленими танкерами.

Трамп вже опустив Росію до принизливого стану. Вони дякують йому за те, що він планує відпустити із захопленого танкера двох росіян, забувши, що танкер і захопили за наказом Трампа. А Путіна тим часом ніде немає, він мовчить. Мабуть, розмірковує над тим, що буде далі,

– зазначив Огризко.

Дипломат також звернув увагу на те, що зараз для Путіна – вирішальний час. Адже його ресурси ще дозволяють вести війну, проте, за прогнозами, їх може не вистачити навіть до кінця року. Тож російському диктатору сьогодні доводиться робити усе можливе, аби не зіпсувати залишки теплих стосунків з Трампом.

"У Трампа, попри його специфічний характер, здається, ось-ось увірветься терпець. Від всіх пропозицій, які Трамп давав Путіну, той відмовився. Тепер у Трампа не залишається нічого, окрім як бити його по голові. Мадуро – був першим ударом, танкери – другим. Зараз, ймовірно, буде третій – "пекельні" санкції", – припустив ексміністр.

Мовиться про законопроєкт Грема-Блюменталя, на втілення якого днями погодився американський президент. Серед запропонованих санкцій – 500% тариф на будь-яку країну, яка купує російську нафту чи уран і 500% тариф на російський експорт до США. Ухвалення такого рішення вже є серйозним політичним сигналом для Путіна – Трамп більше не буде з ним гратися.

Яким є найбільший інструмент тиску на Росію?

Водночас політолог та президент Аналітичного центру "Політика" Олег Лісний зауважив, що Трамп вже неодноразово погрожував Росії у той чи інший спосіб. Проте зрештою повертався з миролюбною риторикою до Путіна і його погрози залишалися лише словесними.

Те, що зараз США б'ють по тіньовому флоту Росії, це добре. Щонайменше, Путін не отримає звідти коштів. Події у Венесуелі – це ще істотніший удар по Росії. Думаю, ще відбудеться відлига, але зараз маятник хитнувся у бік проти Путіна. Нам треба це розвивати,

– наголосив Лісний.

Сьогодні Україна активна у мирному процесі, що, безумовно, є позитивним кроком в очах Трампа. Росія ж навпаки – зайняла вичікувальну позицію, що може мати для неї наслідки. Однак найважливіше, аби Трамп таки примушувати Путіна до діалогу, не обмежившись просто словесними погрозами.

"Один з інструментів, про який говорять уже рік, – "пекельний" пакет санкцій. Є висока ймовірність, що зараз його ухвалять. Але Трамп там "зашитий" як головний розпорядник, тобто він може його вводити чи ні, проти однієї країни чи групи країн. Тут тонка лінія, адже Трамп може не бути проти ухвалення цього пакета, але використовувати його виключно як політичне залякування", – зауважив політолог.

