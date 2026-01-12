Уріель Епштейн, виконавчий директор Renew Democracy Initiative, пояснив 24 Каналу, що ключовими залишаються питання термінів голосування в обох палатах Конгресу та готовності Трампа реально застосовувати санкції.
Чи є в Конгресу реальні важелі змусити Трампа виконувати санкції?
"Не думаю, що це станеться наступного тижня. Перше питання – коли голосуватиме Сенат, друге – коли Палата представників. І третє – як реагуватиме сам Трамп. Він, звичайно, не використовуватиме вето, але відповідальність за виконання законопроєктів Конгресу лежить на президентові США", – сказав Епштейн.
Навіть якщо законопроєкт пройде, Трамп може вирішити виконувати санкції не на 100%, а лише на 30% чи 50%.
Конгрес не готовий змушувати Трампа виконувати їхні рішення, тому щодо санкцій виникають три питання: коли це відбудеться, чи голосуватиме Палата представників, і наскільки Трамп дотримуватиметься санкцій після їх ухвалення.
Хоча після голосування за законопроєкт формально шляху назад немає, реальна проблема виникає, коли закон існує, але президент його не дотримується. Наприклад, у США є багато санкцій проти Китаю, пов'язаних з уйгурами – народом, проти якого Сі Цзіньпін та Комуністична партія Китаю ведуть геноцид,
– пояснив Епштейн.
Близько мільйона уйгурів утримуються в концтаборах, де їх змушують працювати, що фактично є рабством. В Америці існують закони, які забороняють компаніям купувати продукцію, виготовлену примусовою працею в Китаї, але незрозуміло, наскільки компанії дотримуються цих законів і наскільки уряд контролює їхнє виконання.
"Членами Конгресу висловлюють сумніви щодо необхідності нових санкцій. Вони вважають, що потрібно просто краще виконувати ті санкції, які вже існують", – зазначив Епштейн.
Що ще відомо про потенційні санкції США проти Росії?
- Трамп втратив довіру до Володимира Путіна через низку причин, що може призвести до посилення американської політики щодо Росії. Експерти оцінили, чим це загрожує Кремлю.
- У Вашингтоні готують закон Грема – Блюменталя, який передбачає 500% тарифи проти Росії та країн, що купують її нафту.
- США переходять до жорсткіших дій – зокрема арештів російських танкерів – щоб посилити тиск на Кремль і не дозволити Москві маніпулювати переговорним процесом.