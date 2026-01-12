Уріель Епштейн, виконавчий директор Renew Democracy Initiative, пояснив 24 Каналу, що ключовими залишаються питання термінів голосування в обох палатах Конгресу та готовності Трампа реально застосовувати санкції.

Чи є в Конгресу реальні важелі змусити Трампа виконувати санкції?

"Не думаю, що це станеться наступного тижня. Перше питання – коли голосуватиме Сенат, друге – коли Палата представників. І третє – як реагуватиме сам Трамп. Він, звичайно, не використовуватиме вето, але відповідальність за виконання законопроєктів Конгресу лежить на президентові США", – сказав Епштейн.

Навіть якщо законопроєкт пройде, Трамп може вирішити виконувати санкції не на 100%, а лише на 30% чи 50%.

Конгрес не готовий змушувати Трампа виконувати їхні рішення, тому щодо санкцій виникають три питання: коли це відбудеться, чи голосуватиме Палата представників, і наскільки Трамп дотримуватиметься санкцій після їх ухвалення.

Хоча після голосування за законопроєкт формально шляху назад немає, реальна проблема виникає, коли закон існує, але президент його не дотримується. Наприклад, у США є багато санкцій проти Китаю, пов'язаних з уйгурами – народом, проти якого Сі Цзіньпін та Комуністична партія Китаю ведуть геноцид,

– пояснив Епштейн.

Близько мільйона уйгурів утримуються в концтаборах, де їх змушують працювати, що фактично є рабством. В Америці існують закони, які забороняють компаніям купувати продукцію, виготовлену примусовою працею в Китаї, але незрозуміло, наскільки компанії дотримуються цих законів і наскільки уряд контролює їхнє виконання.

"Членами Конгресу висловлюють сумніви щодо необхідності нових санкцій. Вони вважають, що потрібно просто краще виконувати ті санкції, які вже існують", – зазначив Епштейн.

Що ще відомо про потенційні санкції США проти Росії?