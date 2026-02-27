Каков государственный долг Украины?

О том, на каком уровне показатель украинского долга, говорится в меморандуме МВФ.

Смотрите также Цинизм зашкаливает: Россия обвинила Украину в энергетических угрозах для Европы

Международный валютный фонд прогнозирует, что на конец 2026 года государственный долг Украины достигнет 122,6% валового внутреннего продукта. В Фонде отмечают, что нужно принять меры, чтобы избежать критической ситуации.

Так, по сценарию без дополнительных решений долг Украины вырастет до 137,1% ВВП в 2027 году. "Улучшение" может появиться в 2035 году, когда показатель снизится до 97,1% ВВП.

Важно! Для достижения устойчивости государственный долг должен снизиться до уровня ниже 68% ВВП до 2035 года.

В частности специалисты МВФ отмечают, что валовые потребности в финансировании 2030 – 2035 годов должны быть меньше 7% ВВП. Однако предварительные и прогнозируемые данные пока не соответствуют необходимым для Украины показателям.

Что еще известно о финансовом положении Украины?

В обслуживании долга в 2026 – 2028 годах расходы не должны превысить 1 миллиард долларов в год. Ведь это может создать экономические риски.

По реструктуризации долга – в 2024 году Украина завершила 78% процесса на сумму 20,5 миллиарда долларов. Также удалось договориться с Экспортно-импортным банком Китая об отсрочке погашения на кредит в 850 миллионов долларов (до периода 2034 – 2040 годов).

Так, сейчас остаются 2 основные долги. Это реструктуризация еврооблигаций Укрэнерго на 825 миллионов долларов и внешний коммерческий займ Cargill Financial Services International на сумму 0,7 миллиарда долларов.

Известно также, что официальные кредиторы согласились на упрощенный механизм (поэтапный подход), когда первый этап реструктуризации продолжит действующий мораторий на период программы МВФ, а второй – будет означать полное закрытие долгов после уменьшения неопределенности в стране.

Как партнеры помогают с финансированием Украины?

В период войны одна из самых больших потребностей – оружие. Так, на ресурсе "Слово и Дело" объясняют, что инициатива PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) дает свои результаты. Механизм таков:

Украина формирует список необходимого вооружения;

НАТО вместе с украинской стороной согласовывает месячную норму вооружения на сумму до 1 миллиарда долларов;

члены и партнеры НАТО, кроме США, делают денежные взносы;

на собранные средства в США закупают необходимое вооружение.

По состоянию на 31 декабря 2025 года общий объем вложений, а соответственно и финансирования составил 4,3 миллиарда долларов. В 2026 году через инициативу планируют собрать до 15 миллиардов долларов.

Что еще известно о международной помощи для Украины?

Ранее сообщалось, что МВФ создал для Украины новую программу на 8,1 миллиарда долларов. Первый транш помощи планируют потратить на покрытие дефицита в бюджете.

В частности Украина получит 90 миллионов кубометров природного газа через новый терминал в Литве. Первая поставка планируется до конца марта 2026 года.