Що відбувається у Росії на тлі впровадження західних санкцій?

І це попри гучні публічні заяви Кремля про адаптацію країни до обмежень, про що зазначила Служба зовнішньої розвідки України.

З 2022 по 2025 роки Росія вимушено витратила додаткові 130 мільярдів доларів – близько 32,5 мільярдів доларів щорічно – на обхід санкцій та закупівлю заборонених західних товарів. Раніше ж росіяни могли придбати їх дешевше та безпосередньо на Заході

За внутрішніми прогнозами російських інститутів, до 2030 року втрати від обмежень сягнуть щонайменше ще 136 мільярдів доларів.

Але не варто забувати й загальне скорочення зовнішньої торгівлі. Через сукупність ризиків вона може скласти 175,5 мільярдів доларів.

Латвійська розвідка підкреслює: ці цифри сильно занижені й надто оптимістичні,

– пише СЗР України.

Реальний вплив санкцій може бути значно більшим. І це з урахуванням непрямих наслідків:

зростання логістичних витрат;

падіння рентабельності компаній;

втрати бюджетних надходжень тощо.

Лише в енергетичному секторі потенційні втрати за п’ять років оцінюються в 216,5 мільярдів доларів, якщо ЄС запровадить повне ембарго, а Китай, Індія та Туреччина скоротять закупівлі російської нафти й газу,

– наголосили у розвідці.

Експорт ключових товарів вже обвалюється. Наприклад, залізна руда впала на 40% (з 28 мільйонів тонн у 2021 році до значно нижчих обсягів). Чорні метали знизились на 20%. Хімічна продукція – мінус 35%. Деревина та целюлоза постраждали найбільше – мінус 50 %.

Важливо! І відновити ці ринки протягом наступних п’яти років не вдасться. І про це заявляються навіть самі російські експерти.

Ще раніше у СЗРУ повідомляли, що російська металургія наразі потерпає від міжнародних санкцій. Модернізацію заморожено, попит впав, а собівартість виробництва зросла. Зокрема від цього страждає й просте населення.

Крім того, "болісним" став розрив торгівлі з Європейським Союзом, який коштував Кремлю близько 70 мільярдів доларів. Вторинні санкції змушують уникати Москву навіть країни Глобального Півдня: Китай, Індія та Туреччина не хочуть потрапити під удари й уникають масштабного переорієнтування торгівлі.

Таким чином, санкції проти Росії обмежують фінансові та технологічні можливості Кремля підривають можливість фінансувати війну в Україні та переозброєння.

Зверніть увагу! Будь-яке пом’якшення санкцій прискорить ремілітаризацію країну-агресорку та посилить підтримку антизахідних режимів.

