Як у Росії викрили схему розтрат держбюджету?

Про те, яку суму недоотримала Москва через шахрайство, йдеться в матеріалі Bloomberg.

Слідчий комітет Росії виявив групу, яка працювала з 2023 року. Йдеться про організоване злочинне угрупування, що створило понад 4 тисячі юридичних осіб, які існували лише на папері без фактичного бізнесу. Так, вони продали на 40 тисяч організацій підроблені документи (рахунки-фактури).

Простішими словами компанії купували ці документи, аби не "світити" податковій реальні витрати й зменшити податки.

Загальна сума збитків для росбюджету від такої схеми – 1 трильйон рублів або 13,3 мільярда доларів. І як зазначає видання, для економіки країни, яка потерпає від зростаючого дефіциту, це вагомі гроші.

Зокрема виявили шахрайство через те, що Росія активно шукає шляхи для покриття фінансового дефіциту. Так, економіка Москви потерпає через воєнний час і в країні вирішили підвищити податок на додану вартість. Очевидно, через це місцеві компанії теж почали шукати обхідні шляхи.

Зауважте! У першому кварталі 2026 року дефіцит бюджету Росії склав 4,6 трильйона рублів. Як зазначають у Міністерстві фінансів країни, значення перевищує навіть цільовий показник держави на весь рік – 3,8 трильйона рублів.

Водночас відомо, що організаторів змови засудили за економічні злочини. Нині ж країна має встановити, хто саме отримував вигоду від шахрайської схеми.

Що відомо падіння економіки Кремля?

Напередодні у The Moscow Times писали, що директор Сбербанку Росії Михайло Матовников заявив про те, що економіка "не просто сповільнюється, а падає".

За словами очільника найбільшого банку Кремля, такі наслідки держава має через зменшення або відсутність зовнішнього попиту на місцеві товари. Йдеться зокрема про великі галузі Росії.

Але також причиною є інфляція. Щоб зменшити показник у Центробанку збільшили процентні ставки. Водночас на кінець 2025 року збільшення ВВП скоротилося до 1%, показник впав учетверо.

Бюджетного імпульсу чекати не доводиться, кредитний імпульс дуже обмежений, і ми отримуємо сильне приземлення економіки,

– додав Матовников.

Так варто врахувати й прибутки від імпорту нафти, які суттєво вплинули на бюджет країни та збільшили доходи галузі вдвічі. Однак навіть із цими додатковими грошима за підсумками року ВВП країни може додати лише 0,9 – 1,3%.

