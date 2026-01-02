Як "Зроблено в Україні" вплинуло на економіку?

За розрахунками Міністерства економіки, торік ця політика забезпечила 0,95 відсоткового пункту зростання ВВП, пише 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України Ще у 2024 році ми визначили переробну промисловість одним з пріоритетів економічної політики. Наше завдання – створити умови, за яких в Україні вигідно виробляти, інвестувати у виробництво та експортувати продукцію з високою доданою вартістю.

Свириденко пояснили, що в уряді об’єднали півтора десятка програм розвитку українських виробників під єдиною парасолькою "Зроблено в Україні". І ці рішення працюють: у 2025 році 72 тисячі українських підприємств скористалися державною підтримкою.

Зокрема за минулий рік відбулися такі події:

бізнес залучив майже 29 тисяч доступних кредитів на 88 мільярдів гривень за програмою 5 – 7 – 9%; сотні виробників мали замовлення від держави та громад завдяки політиці локалізації в публічних закупівлях; 347 нових верстатів і виробничих ліній з’явились в українських виробників завдяки грантам для переробних підприємств; в індустріальних парках на кінець 2025 року збудовано або будується 37 заводів; започатковані проєкти зі значними інвестиціями на 154 мільйонів євро – зокрема щодо запуску агропереробного підприємства на Черкащині та рекреаційного проєкту в Закарпатті; аграрії оновили парк техніки, придбавши 8460 одиниць української продукції машинобудування на 5,7 мільярда гривень завдяки програмі часткової компенсації вартості української сільської господарської техніки та обладнання; 7 600 сімей придбали житло за програмою доступної іпотеки єОселя; громади закупили 695 шкільних автобусів українського виробництва на 2,7 мільярда гривень; 10 тисяч українців стали підприємцями, отримавши мікрогранти "Власна Cправа"; підтримано несировинний експорт обсягом 10,5 мільярдів гривень.

Підтримка українських виробників, окрім економічного зростання, має також прямий вплив на доходи бюджету,

– зазначила Юлія Свириденко.

Згідно з її слів, за 11 місяців 2025 переробна промисловість забезпечила 17,9% податкових надходжень зведеного бюджету. І це найбільше серед усіх секторів. І демонструє найвищі темпи зростання в абсолютних числах: плюс 69,2 мільярда гривень до минулого року.

У 2026 році продовжиться реалізація "Зроблено в Україні", зокрема додатково запустять страхування від воєнних ризиків, розширять програму "Власна Справа" та вперше передбачать невеликі кошти на просування експорту.

Зауважте! Всі чинні ключові програми будуть продовжені – на це передбачено близько 37 мільярдів гривень.

Нагадаємо, що в Сполучених Штатах вважають, що ВВП України може перевершити російський. Про це заявляв Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо.

Він пояснив: Вашингтон бажає, щоб після завершення війни економіка України "не тільки відновилася, а й почала активно процвітати". Але, за словами Марко Рубіо, досягнути цього можна, якщо робити "правильні речі".

Тоді це дасть змогу ВВП України через десять років російський ВВП.

Що ще слід знати про український ВВП?

Проєкт бюджету на 2026 рік передбачає, що ВВП України у розмірі 10,3 трильйона гривень. Це на 1,34 трильйона більше ніж на 2025.

Очікується, що реальний ВВП у 2026 році зросте на 2,4%.