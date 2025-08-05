Як розширили перелік техніки з компенсацією?

Уряд підтримав рішення для розвитку українських виробників, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

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Розширили перелік української техніки та обладнання, які можна придбати з компенсацією 15% вартості у межах політики "Зроблено в Україні". До переліку додали бурові установки, логістичне обладнання, котли, верстати, компоненти для дронів,

– повідомила Свириденко.

Також дозволили отримувати 15% компенсації за українську техніку комунальним підприємствам. Це можливо, якщо обладнання придбали за гроші, отримані від власної господарської діяльності.

Як отримати компенсацію?

Програма часткової компенсації 15% вартості (без ПДВ) діє з вересня 2024 року в межах державної політики "Зроблено в Україні". Вона поширюється на обладнання, вироблене в Україні зі ступенем локалізації не менше 40%. Тому виробники, які купують таке обладнання, можуть розраховувати на компенсації.

Виробнику, щоб стати учасником програми необхідно подати на сайті Мінекономіки електронну заявку разом із документами про ступінь локалізації, калькуляцією собівартості, розрахунком питомої ваги витрат на оплату праці.

Щоб отримати компенсацію потрібно:

Придбати техніку з Переліку через уповноважений банк; Подати заяву з копією платіжного документа та актом приймання-передачі; Після схвалення – отримати 15% вартості(без ПДВ) на свій рахунок.

Загалом до реалізації програми залучено 25 українських банків.