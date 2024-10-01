Ще більше сільгосптехніки можна купити з компенсацією

Так, участь у програмі беруть 126 українських підприємств машинобудування для АПК. Про затвердження відповідного наказу розповіли у Мінекономіки.

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Мінекономіки збільшило ще на 50 позицій перелік української техніки, за придбання якої держава компенсує аграріям 25% від вартості. Аграрії отримають вже понад 150 мільйонів гривень компенсації за придбану техніку в межах програми. Завдяки державній підтримці ми прагнемо надати поштовх розвитку українського машинобудування і допомогти нашим виробникам техніки та обладнання стати більш конкурентоздатними на ринку, а аграріям – допомогти на вигідних умовах оновити автопарк,

– зазначила Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Зверніть увагу! Щоб скористатися державною програмою підтримки та отримати 25% компенсації вартості за придбану техніку чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з Переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку та подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.

Виробники, які бажають включити свою техніку до переліку, можуть звернутися до Мінекономіки через офіційну електронну пошту – meconomy@me.gov.ua. Заявка повинна бути подана в електронній формі з використанням електронного підпису або інших засобів ідентифікації, що дозволяють встановити особу керівника або уповноваженої особи. Перелік техніки та обладнання регулярно оновлюється після перевірки локалізації виробництва.