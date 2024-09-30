Аграрії України продовжують активний збір врожаю

В Україні українські фермери зібрали 50,4 мільйона тонн нового врожаю, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. Загальна площа земель, з яких вже прибрали урожай становить 14,2 мільйона гектар.

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Загалом зібрано 34,3 мільйона тонн зернових, 13,6 мільйона тонн олійних та 2,5 мільйона тонн цукрового буряку.

пшениці – обмолочено на площі 4,9 мільйона гектар, намолочено 22,3 мільйона тонн;

– обмолочено на площі 4,9 мільйона гектар, намолочено 22,3 мільйона тонн; ячменю – обмолочено 1,4 мільйона гектар, намолочено 5,5 мільйона тонн;

– обмолочено 1,4 мільйона гектар, намолочено 5,5 мільйона тонн; гороху – обмолочено на площі 212,2 тисячі гектар, намолочено 465,3 тисячі тонн;

– обмолочено на площі 212,2 тисячі гектар, намолочено 465,3 тисячі тонн; кукурудзи – обмолочено 920,7 тисячі гектар, намолочено 4,7 мільйона тонн;

– обмолочено 920,7 тисячі гектар, намолочено 4,7 мільйона тонн; проса – обмолочено 77,7 тисячі гектар, намолочено 147,8 тисячі тонн;

– обмолочено 77,7 тисячі гектар, намолочено 147,8 тисячі тонн; гречки – обмолочено 78,3 тисячі гектар, намолочено 115,5 тисячі тонн;

– обмолочено 78,3 тисячі гектар, намолочено 115,5 тисячі тонн; соняшнику – обмолочено 3,3 мільйона гектар, намолочено 6,6 мільйона тонн насіння;

– обмолочено 3,3 мільйона гектар, намолочено 6,6 мільйона тонн насіння; сої – обмолочено 1,6 мільйона гектар, намолочено 3,5 мільйона тонн насіння;

– обмолочено 1,6 мільйона гектар, намолочено 3,5 мільйона тонн насіння; ріпаку – обмолочено 1,3 мільйона гектар, намолочено 3,5 мільйона тонн насіння.

Зверніть увагу! По валовому збору зернових лідирують сільгосптоваровиробники Одещини – 4,2 мільйона тонн, Полтавщини – 2,9 мільйона тонн та Дніпропетровщини – 2,5 мільйона тонн.

По урожайності попереду аграрії Хмельниччини з показником 65,5 центнера з гектару, Буковини – 60,1 центнера з гектару та Івано-Франківщини – 58,9 центнера з гектару.