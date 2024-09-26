Чому експорт ячменю впав

Темпи експорту ячменю в перші 2 місяці сезону були доволі непоганими. Вони сильно випереджали показники попередніх сезонів, повідомляє "УкрАгроКонсталт".

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Основними покупцями українського ячменю в липні-серпні стали:

Китай – 631 тисяча тонн,

Лівія – 110 тисяч тонн,

Іспанія – 103 тисячі тонн.

Водночас зі зменшенням купівельного апетиту Китаю у вересні експортні темпи значно скоротились.

Як стало відомо наприкінці серпня, Китай вирішив підтримати локальних виробників і припинив закупівлю зерна з-за кордону. Як довго протримається ця заборона – невідомо, але в грудні на ринок вийде австралійський ячмінь, з яким Україні по ціні буде дуже важко конкурувати,

– повідомляють експерти.

За словами аналітиків, ціна на ячмінь за останній місяць не зазнала великих змін, а фермери стримували продажі в очікуванні кращої ціни. На середину вересня попит на ячмінь з боку трейдерів був низьким, але ринок фуражної пшениці та кукурудзи був активним, що може підтягнути ціну і на ячмінь.

Важливо В "УкрАгроКонсталт" розповіли, що головним фактором наразі є попит зі сторони Китаю. Україні ще залишилось експортувати близько 1,4 мільйона тонн ячменю у 2024/25 маркетинговому році. На думку аналітиків, практика останніх років показує, що можна вигідно продати ячмінь і весною. Тому є ймовірність, що деякі обсяги ячменю фермери притримають на другу половину сезону.