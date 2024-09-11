Ячмінь стрімко подешевшав за тиждень

Через прогнозований високий урожай зернових у 2024 році влада Китаю запропонувала провідним імпортерам припинити закупівлю ячменю та сорго. Таким чином країна намагається зменшити надлишок внутрішньої пропозиції та підвищити внутрішні ціни.

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Станом на 11 вересня середня ціна на ячмінь в Україні становить 6 819 гривень за тонну разом з ПДВ. Ціни на ячмінь упродовж останнього тижня впали на 0,4%. Втім, наразі ціна повернулась до вищих значень.

Так, у вівторок, 3 вересня, середня ціна тонни ячменю складала 6 681 гривню. У четвер, 6 вересня, вартість цього виду зернових сягнула свого тижневого максимум – 6 719 гривень. Втім, уже наступного дня, 7 вересня, ціни на ячмінь впали до 6 688 гривень за тонну.

Важливо У вівторок, 10 вересня, вартість цієї зернової культури впала до свого мінімуму за 7 днів – 6 652 гривні за тонну. 11 ж вересня ціна різко зросла до 6 819 гривень.